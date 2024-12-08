الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بينهم الجولانى، صحيفة تركية تنشر قائمة 10 مرشحين لشغل مناصب قيادية في سوريا

الجولانى، فيتو
الجولانى، فيتو

نشرت صحيفة "Karar" التركية قائمة تضم أسماء حوالي 10 شخصيات سورية مرشحة لتولي مناصب قيادية في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.

الجولاني يسيطر على العاصمة دمشق

وبحسب الصحيفة "تصدّر القائمة رئيس الوزراء السوري الأسبق رياض حجاب، يليه قائد العمليات العسكرية للجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع الملقب بالجولاني والتي أعلنت سيطرتها على العاصمة دمشق".

كما تضمنت القائمة شخصيات أخرى مثل رئيس الحكومة السورية الحالي محمد غازي الجلالي، ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة، بالإضافة إلى قياديين سابقين في المجلس الوطني السوري،  برهان غليون، أحمد معاذ الخطيب، عبد الباسط سيدا، وجورج صبرا، بالإضافة لوزير الزراعة السوري الأسبق أسعد مصطفى.

وقال التحالف في بيان نشره على منصة "إكس": "مستمرون بعملنا من أجل إتمام انتقال السلطة إلى (هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية كاملة)، للوصول إلى سوريا حرة ديمقراطية تعددية".

إسقاط نظام بشار الأسد

وأعلنت فصائل المعارضة السورية صباح اليوم الأحد في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق وهروب الأسد.

جاء ذلك عقب هجوم مسلح واسع النطاق شنته فصائل المعارضة السورية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (المصنفة إرهابية ومحظورة في روسيا)، استهدف مواقع الجيش في محافظتي حلب وإدلب، وبحلول مساء يوم 7 ديسمبر، استولت المعارضة على عدة مدن كبيرة - حلب وحماة ودير الزور ودرعا وحمص.

قوات المعارضة دخلت العاصمة دمشق

وفي صباح يوم 8 ديسمبر دخلت قوات المعارضة العاصمة دمشق، بعد انسحاب وحدات الجيش السوري من المدينة.

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