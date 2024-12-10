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حوادث

محافظ القاهرة يقرر صرف تعويضات وإعانات عاجلة للمتضررين من عقار الوايلى المنهار

محافظ القاهرة يقرر
محافظ القاهرة يقرر صرف تعويضات وإعانات عاجلة للمتضررين

 قرر إبراهيم صابر  محافظ القاهرة، صرف تعويضات وإعانات عاجلة للمتضررين من عقار الوايلى المنكوب .

وتعمل الأجهزة الأمنية، على إخلاء عدد من العقارات المجاورة لموقع انهيار عقار الوايلى المنكوب من السكان كإجراء احترازى حرصًا على سلامتهم.

كما كلف إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له.

ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين فى انهيار عقار الوايلى المنكوب إلى مستشفى الدمرداش لتلقى العلاج اللازم.

 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا بانهيار العقار، وهو من المباني القديمة المقامة فى الستينات ومكون من أرضى و٤ طوابق وروف.

وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

تشكيل لجنة هندسية وإخلاء العقارات المجاورة لموقع انهيار عقار الوايلي (صور)

مصرع شخصين وانتشال 6 مصابين من أسفل أنقاض عقار الوايلي المنهار (صور)

انهيار عقار الوايلى اليوم 

ويتابع  محافظ القاهرة  واللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار بـشارع العباسية خلف كلية الهندسة بحي الوايلى.

كما يتواجد بموقع العقار اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

وتمكنت قوات الإنقاذ البري بانتشال جثتين و6 مصابين جراء انهيار العقار المنكوب.

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