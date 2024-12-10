بعد ارتفاع الضحايا لـ7، الحماية المدنية تبحث عن آخر مفقود أسفل أنقاض عقار الوايلي المنهار

يواصل رجال الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، جهودهم المكثفة لبحث عن آخر مفقود من أسفل عقار الوايلى المنهار.

وتمكنت قوات الإنقاذ البرى من انتشال 7 جثث من أسفل الأنقاض و6 مصابين جراء العقار المكنوب، فيما مازال البحث جارى عن شخص آخر مفقود ضمن سكان العقار.

وكشفت المعاينة الأولية لحادث انهيار عقار العباسية، أن المنزل مكون من أرضى و4 طوابق وروف ومبنى على قطعة أرض من عام 1961 وانهار على ساكنيه فجر اليوم وهو من العقارات القديمة بالمنطقة وحدثت تشققات ثم انهيار كامل للعقار على قاطنيه ويتم استكمال عمليات البحث عن أى ضحايا جراء الانهيار.



وتتمركز 6 سيارات اسعاف بمحيط العقار المنهار بمنطقة العباسية لنقل اى اشخاص يتم العثور عليهم من أسفل ركام العقار المنهار إلى المستشفى فى لحظات مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

قرر إبراهيم صابر محافظ القاهرة،صرف تعويضات وإعانات عاجلة للمتضررين من عقار الوايلى المنكوب .

وتقوم الاجهزة الأمنية، باخلاء عدد من العقارات المجاورة لموقع انهيار عقار الوايلى المنكوب من السكان كاجزاء احترازى حرصًا على سلامتهم.

كما كلف إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له.

وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين فى انهيار عقار الوايلى المكنوب الى مستشفى الدمرداش لتلقى العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا بانهيار العقار وهو من المبانى القديمة المقامة فى الستينات ومكون من أرضى و٤ طوابق وروف.

ضحايا عقار الوايلى المنهار

وعلى الفور إنتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

ويتابع محافظ القاهرة واللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار بـشارع العباسية خلف كلية الهندسة بحي الوايلى.

كما يتواجد بموقع العقار اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

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