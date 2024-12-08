الأحد 08 ديسمبر 2024
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محافظات

حياة كريمة، تنفيذ أعمال رصف الطرق بواحة الفرافرة في الوادي الجديد

رصف الطرق، ڤيتو
رصف الطرق، ڤيتو

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استكمال أعمال رصف الطرق بمركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وذلك ضمن جهود رفع كفاءة الطرق لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية.

وأوضح محافظ الوادى الجديد، أنه تجري حاليًّا أعمال الرصف بمدينة الفرافرة ابتداءً من كمين الفرافرة حتى ميدان الهرم، ومن ميدان الهرم حتى ميدان الشهداء، ⁠مُضيفًا أنه من المخطط البدء في أعمال رصف طريق الفرافرة/ اللواء صبيح - القطاع الثاني بطول ٤.٥ كم خلال الأيام المُقبلة وذلك تحت إشراف فرع الهيئة العامة للطرق والكباري.

تطوير الوجه الحضاري للمدن..

وضمن خطة المحافظة لتطوير الوجه الحضاري للأحياء والمدن، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد استمرار أعمال رصف الأحياء والشوارع الداخلية بالانترلوك بمختلف مراكز المحافظة تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

حيثُ أوضح الزملوط، أنه يجري حاليًا أعمال رصف شوارع أحياء مدينة الخارجة القديمة ومنها حي البري بواقع ٩ كم، بالإضافة لرصف فناء مدرسة معاذ بن جبل ضمن جهود المحافظة لتطوير أفنية المدارس، واستكمال رصف الأحياء القديمة بمدينة موط بالداخلة بواقع ١١ ألف متر مسطح، وتطوير ورفع كفاءة الأحياء القديمة بمركز باريس بمساحة ٥٠٠٠ متر مسطح.

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