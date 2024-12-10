الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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محافظات

تحرير 153محضرا فى حملات تموينية بالشرقية

تحرير153محضرا فى
تحرير153محضرا فى حملات تموينية مكثفة

قال المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقيةإنه  بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة.

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تكليفات المهندس محافظ الشرقية 

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الاشمونى  محافظ الشرقية،بالتأكد من إلتزام أصحاب المحلات التجارية بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة تموينة شامله بالزقازيق 

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بحملة بدائرة مركز الزقازيق برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية والمهندس عبد اللطيف النجار والمهندس سعيد الشرقاوي ومحمد عبد السلام وشيرين ممدوح والأستاذة هبة على وأسفرت الحملة تحرير خمس محاضر منها المحضر رقم ٣٦٨٢١ جنح مركز الزقازيق ضد صاحب مخزن ورقيات وتم ضبط  ١٩٠٠ قطعة مجهولة المصدر.

 

محاضر جنح الزقازيق ضمن الحملة 

كما تم تحرير محضر رقم ٣٦٨٢٢ جنح مركز الزقازيق ضد صاحب مخبز سياحي وتم ضبط ٢٥ شيكارة دقيق فاخر مجهول المصدر ورقم ٣٧٢٣٧ جنح مركز الزقازيق ضد صاحب مخزن مواد غذائية وتم التحفظ علي ٧٠ كرتونة لبان و٧٥ كرتونة بسكويت و٣ كراتين شيكولاته والمحضر رقم ٣٧٢٣٨جنح مركز الزقازيق ضد صاحب شركة مواد غذائية وتم التحفظ على ١٥٠ جركن كاتشب و١٤٠ شرنك خل بكل كرتونة ١٢ زجاجة.

 

تموين الشرقية: ضبط 6 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

 تحرير 148محاضر لضبط حركة البيع بالاسواق والمخابز 

وقامت ايضا عدة حملات أسفرت عن تحرير102محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخابز تعمل بدون ترخيص وكذلك  تم ضبط  46 محضرًا في مجال الأسواق والسلع الغذائية والغير غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.

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