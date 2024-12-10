جودة الهواء في العاصمة الإدارية الجديدة تسجل ضعف معدلات الأمان المسموح بها عالميا

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إجراء رصد لمؤشرات جودة الهواء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لنوعية الهواء بوزارة البيئة خلال الفترة من الأول من أغسطس وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، باستخدام المعامل المتنقلة التابعة للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء في عدد من المواقع داخل العاصمة الإدارية الجديدة، هذا وقد شملت عملية الرصد الجسيمات الصلبة وثاني أوكسيد الكبريت وثاني أوكسيد النيتروجين والأوزون وكذلك سرعة واتجاه الرياح السائدين.

وتوافقت جميع نتائج الرصد مع الحدود القانونية المسموح بها، حيث جاءت نتيجة متوسط القراءات للجسيمات الصلبة 54 ميكروجرام لكل متر مكعب من الهواء في حين أن الحد الأقصى المسموح به قانونًا هو 150 ميكروجرام/م3، وجاء غاز ثاني أوكسيد الكبريت 7 ميكروجرام/ م3 في حين أن الحد المسموح به قانونًا هو 125 ميكروجرام/ م3 وبالنسبة لغاز ثاني أوكسيد النيتروجين فتم رصد 71 ميكروجرام/م3 في حين أن الحد المسموح به قانونًا هو 150 ميكروجرام/م3 أما فيما يخص غاز الأوزون فجاءت متوسط القراءات 30 ميكروجرام/م3 في حين أن الحد المسموح به قانونًا هو 180 ميكروجرام/م3، هذا وقد اتضح أن اتجاه الريح السائد هي رياح شمالية شرقية وبمتوسط سرعة 4 أمتار في الثانية.



وفي هذا السياق صرح المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلًا "تأتي هذه القراءات كنتيجة متوقعة نظرًا لحرص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على إقرار مخطط عام للمدينة يحرص على خلق نظام بيئي متكامل مع زيادة رقعة المساحات الخضراء ليصل نصيب الفرد فيها إلى 15 مترا مربعا من المساحات الخضراء كأكبر نصيب للفرد في مصر مع التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وبمعدل كثافات سكانية غير مسبوق يصل في حده الأقصى إلى 180 فردا للفدان الواحد هذا، بالإضافة إلى وسائل مواصلات صديقة للبيئة تعمل معظمها بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.

التقديم على أراضى الإسكان المتوسط ضمن برنامج مسكن

يتواصل التقديم على أراضى الإسكان المتوسط ضمن برنامج مسكن التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية حتى يوم 6 /1 /2025.

وتطرح بمدينة غرب قنا 223 قطعة أرض بمتوسط مساحة 209 أمتار مربعة بمتوسط سعر المتر 903 آلاف جنيه، والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني مسكن.

وتتمثل خطوات حجز أراضى الإسكان المتوسط في التالي:

-الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز من هنا

-تبدأ خطوات حجز قطع الأراضى المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

-يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

-الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

-في حالة التزاحم سيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

الطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم، مع مسئولي إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول العقارية والتطوير المؤسسي، لمناقشة مقترحات تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، مقترحات ومحاور خطة العمل المبدئية التي أعدتها الشركة بالتعاون مع فريق العمل بالهيئة، لتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمع إلى شرح وافٍ عن المحاور التي تضمنتها خطة العمل.

الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق بمنطقة الحزام الأخضر

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق بمنطقة الحزام الأخضر على مساحة إجمالية 10200 فدان تقريبًا بمدينة 6 أكتوبر.

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