رئيس جهاز مثلث ماسبيرو تتابع أعمال تطوير حديقة الأزبكية

قامت المهندسة منى عبد السلام، رئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومجرى العيون وممشى أهل مصر، بزيارة ميدانية موسعة لحديقة الأزبكية، لمتابعة أعمال رفع كفاءتها وتطويرها ضمن خطة تطوير منطقة القاهرة الخديوية.

تأتي الجولة تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها.

واستهدفت الجولة الوقوف على مراحل التطوير للحديقة الأساسية والمتمثلة في: إعادة تجديد البحيرة وإنشائها طبقًا لأحدث الأنظمة الكهروميكانيكية،وترميم الآثار الباقية مثل النافورة وإعادة تأهيل الأشجار القديمة وعمل التدعيمات اللازمة لها، بالإضافة إلى تأهيل المباني المطلة على الحديقة مثل مبني (نادي السلاح)، و(الفراغ الممهد المؤدي للمسارح التاريخية).

ووجهت عبدالسلام، خلال الزيارة بضرورة سرعة إنهاء الأعمال الجارية بالحديقة والاستعداد لافتتاحها واستمرار أعمال الصيانة للمزروعات والنباتات الموجودة بالحديقة، وسرعة إنهاء المنافذ الخاصة بنقل باعة الكتب الموجودين حول سور الأزبكية.

وفى السياق نفسه، تفقدت المهندسة منى عبدالسلام، ومسئولو الجهاز، مشروع الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو وهو أحد المشروعات التي استهدفتها الدولة لتطوير إحدى أكبر المناطق العشوائية "سابقا" في مصر، والعمل على رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري، والحد من الزحام في قلب القاهرة عن طريق إنشاء جراجات متعددة أسفل العمارات السكنية وساحات انتظار واسعة لخدمة المواطنين من ساكني مشروع الإسكان البديل والمناطق المحيطة بالمشروع لحين استكمال أعمال التطوير بالمثلث.

وخلال جولتها، تابعت رئيس الجهاز، أعمال الصيانة والنظافة للمشروع للوقوف على مدى التزام شركات الصيانة والنظافة العاملة بالمشروع، ووجهت بضرورة المتابعة المستمرة لجميع الأعمال الخاصة بالصيانة حرصًا على تحقيق المستوى الأمثل لراحة السكان.

مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق بمنطقة الحزام الأخضر

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق بمنطقة الحزام الأخضر على مساحة إجمالية 10200 فدان تقريبًا بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن منطقة الحزام الأخضر تُعد أحد أهم المشروعات التنموية بمدينة 6 أكتوبر، حيث تهدف المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة إلى تحويلها إلى مجتمع عمراني متكامل، من خلال إتاحة أنشطة عمرانية متكاملة، وأنشطة تجارية، وإدارية، وخدمية، وغير ذلك، مع تطوير البنية التحتية في المنطقة.



انتظام سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد



وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، الأعمال الجارية للطرق والمرافق بمنطقة الحزام الأخضر، للتأكد من انتظام سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد، والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.



وتابع المهندس محمد مصطفى، في جولته، مستجدات الأعمال القائمة بالمرافق (طرق – مياه – صرف صحي – ري)، لافتًا إلى أن منطقة الحزام الأخضر تنقسم إلى المنطقة الأولى، والتي تبدأ من حوض 1 إلى حوض 16 بمساحة حوالي 4500 فدان، والمنطقة الثانية من حوض 17 إلى حوض 24، والمنطقة الثالثة من حوض 25 إلى حوض 49.



وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أن إجمالي شبكات المرافق بالمنطقة الأولى يبلغ حوالي 236 كيلومترا ويشمل: (76 كم شبكة مياه، 78 كم شبكة ري، 82 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار وخطوط طرد)، بجانب عدَّايات دفع موجه أسفل خطوط شركة سوميد، بالإضافة إلى شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول حوالي 85 كم، و5 محطات رفع صرف صحي.



وقال: تبلغ مساحة المنطقة الثانية بالحزام الأخضر حوالي 2200 فدان، ويشمل مشروع تنفيذ المرافق الرئيسية بالمنطقة (طرق – مياه – صرف صحي – ري) على إجمالي شبكات مرافق حوالي 138 كيلومترا (43 كم شبكة مياه، 38 كم شبكة ري، 55 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار)، بجانب شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بإجمالي طول حوالي 30 كم.



ولفت "مصطفى" إلى أن المنطقة الثالثة للحزام الأخضر بمساحة حوالي 3500 فدان، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 4 قطع أراضٍ من حصة هيئة المجتمعات العمرانية بالمنطقة، بمساحة 56 فدانًا، بأنشطة (عمراني متكامل - تجارى - إداري - مدرسة).



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