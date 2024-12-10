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ثقافة وفنون

دريد لحام يناقض نفسه بعد سقوط بشار الأسد بعبارة غامضة ومثيرة للجدل

دريد لحام.فيتو
دريد لحام.فيتو

دريد لحام، وجد الفنان السوري الكبير دريد لحام نفسه في موقف لا يحسد عليه؛ بعد سقوط نظام بشار الأسد، خاصة أنه كان من أبرز داعميه ومؤيديه.

وفي تصرف غريب وفي محاولة منه لتبييض صورته فور هروب الرئيس السور، علق الفنان الذي يلامس عامه التسعين قائلا: “عندما قلت للهارب بشار الأسد: أعشقك وأحبك، كنت أقصد  أكرهك وأبغضك”.

 كان دريد لحام قد أعلن من قبل وفي مناسبات عدة تأييده للرئيس الهارب بشار الأسد، مؤكدا أن مهمته حماية الشعب وتوفير الأمن والاستقرار، وليس الحرب، مما جعله فى مرمي الهجوم والنقد، ومعه فنانون آخرون مثل: رغدة.

وضع دريد لحام المادي وشكواه من قيمة المعاش

وفي وقت سابق..تحدث  “لحام”  عن تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية على الفن، على الأسر السورية وما تعانيه على مدار أكثر من 10 سنوات.

وقال “لحام”: "أصبح يعرض عليّ أشياء لا تليق بي وأرى أن مستقبلي مضى وانتهى، وصار ورائى لا أمامي.. فأنا أحب أجسد قصصا فنية متعلقة بالأطفال،لأن رعاية الأطفال تعني أننا نرعى مستقبلنا وهو ما كنت أفعله فى الماضي ولا أقوى على فعله الآن:.

وتابع دريد لحام : "معاشي يُقدر بـ 190 ألف ليرة، وبشتري بيهم عبوتين غاز ويمكن أقدر أتعشى بيهم في مطعم 3 نجوم مو 5 نجوم.. فهو معاش لا يليق بإنسان فى ظل الوضع الاقتصادي الحالي.. أنا لا أشتكي شخصيًا، الحمد لله عندي دخل آخر عايش منه بكتير من الرفاهة، لكن بشتكي لأن اللي مثلي وهذا راتبه بستغرب كيف ممكن يعيش فيه؟ يعني الراتب هذا بيطلع 18 دولار، في حدا بالكرة الأرضية بيعيش بـ 18 دولار"؟

وكان قد تم اختيار دريد لحام  سفيرًا للنوايا الحسنة، لكنه استقال بسبب مواقفه السياسية ضد أمريكا..

 

ومضات من مسيرة أيقونة الكوميديا السورية

نشأ “لحام” المولود في العام 1934 وفى قلبه حب كبير لمهنة التدريس وبالأخص تدريس مادة الكيمياء، ولكنه وبشكل مفاجئ قرر ترك التدريس ليتفرغ للفن.

بدأ دريد مشواره الفني عان 1960 من رحم التلفزيون السوري، واشتهر ببداياته بـ ثنائية دريد ونهاد مع الفنانة هاد قلعي، وقدما معا سلسلة من الأعمال وجسد دريد برفقتها اجمل شخصياته التليفزيونية وابرزها “غوار ” الذي لم يكن فقط مجرد شخصية كوميدية ب  للمواطن البسيط الذي يعافر من اجل استمرار الحياة برغم صعوبتها، وهو الدور الذي قدمه دريد لحام اكثر من مرة خلال مسيرته وبرع فيه مثل مسرحياته المعنونة بـ “كاسك يا وطن” أو “ضيعة تشرين” وفيلم “الآباء الصغار” رفقة النجمة حنان ترك والذي قدم خلال شخصية رجل يعاني من الضغوط المادية رفقة ابنائه.

ويتميز مشوار دريد لحام الفني لكونه يكتب ويخرج بعض اعماله ولا تقف حدود إبداعه عند الأداء التمثيلي فقط، وشارك بالإخراج  والكتابة فى سلسلة أعمال كفيلم "الحدود"، ومسرحيات كـ "صح النوم"، "غربة"، "شقائق النعمان"، و"عودة غوار".. مما جعله يلقب بايقونة الكوميديا السورية.

 

 

 

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الفنان دريد لحام سقوط نظام بشار دريد لحام

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