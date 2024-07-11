رغدة تكشف كواليس مؤتمر رفض التطبيع مع إسرائيل وموقف الجنزوري

كشفت الفنانة السورية رغدة، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن كواليس استدعاء كمال الجنزوري رئيس الوزراء الراحل، لها بعد مؤتمر رفضها التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقالت رغدة خلال تصريحات خاصة لـ"فيتو": "استدعيت خلال حكومة الراحل كمال الجنزوري بعدما قمت بتنظيم مؤتمر بفندق "شبرد" رفضا لـ التطبيع وذلك بعدما علمت بمجيء وفد إسرائيلي إلى مصر وإقامته في فندق الماريوت بهدف القيام بنوع من أنواع التطبيع".

رسالة الجنزوري لـ رغدة بشأن مؤتمر رفض التطبيع

وتابعت: "نجح المؤتمر الذي نظمته وافتتحته بكلمة من الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل وكان هناك تغطية إعلامية قوية للمؤتمر وبعدها استدعيت في اليوم التالي بمكتب الدكتور الجنزوري وأبلغني رسالة مفادها “ياريت نهدي اللعب اليومين دول ومش عايزين مشاكل معاهم واحنا لدينا مشاكل أخرى”".

ترخص حزب الكرامة بعد مؤتمر رفض التطبيع

ولفتت: "خلال استدعائي بمكتب رئيس الوزراء الراحل كمال الجنزوري سألني عن أي مطالب أو مشاكل خاصة بى يمكنه الوفاء بها أو المساعدة في حلها حينها وجدتها فرصة من أجل المساعدة في الحصول علي رخصة حزب الكرامة، وتواصل الجنزوري يومها بالمستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء سابقا وقال له: "بكره الصبح تخلص رخصة الحزب" وذهب إليه وخلص ليا الترخيص، ساهمت في ترخيص حزب الكرامة عندما كنت على وفاق مع حمدين صباحي ومجموعته في 1996 ولكني بعدها رفضت كل خطواته وأفكاره بعد ثورات الخريف العربي".