من الحب والخطوبة إلى الانفصال الثاني، محطات في علاقة رنا سماحة وسامر أبو طالب

رنا سماحة، تصدرت الفنانة رنا سماحة مواقع البحث وأصبح اسمها حديث مواقع التواصل هي وزوجها سامر أبو طالب خلال الساعات الأخيرة بعد انتشار أنباء عن انفصال جديد بين الثنائي.

مرت علاقة الفنانة رنا سماحة وزوجها الملحن سامر أبو طالب بعدة محطات، بدءًا من قصة حب حافلة بالمشاعر الرومانسية وصولًا إلى الخطوبة ثم الزواج، ومع مرور الوقت، شهدت علاقتهما تقلبات كبيرة انتهت بالانفصال مرتين.

“حلاوة البدايات".. الحب ثم الخطوبة

في أكتوبر عام 2020 احتفلت رنا سماحة، بخطوبتها من الملحن سامر أبو طالب في حفل صغير بمنزلها، اقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين، وذلك بعدما تسلل الحب إلى قلوبهما، وكتبت رنا حينها عبر حسابها على “انستجرام": "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات.. ادعوا لنا دعوة حلوة".

وفي ديسمبر 2020 احتفل الثنائي رنا سماحة وسامر أبو طالب بزفافهما بأحد الفنادق الكبري الموجودة علي نيل القاهرة، وكان في مقدمة الحضور الفنان تامر حسني الذي أحيا الحفل برفقة فرقته الموسيقية، كما حضر أيضا الفنان مصطفى حجاج والفنان رامي وحيد والمطربة مي فاروق وأيمن منصور والشاعر أحمد المالكي ومدحت تيخا والمطرب محمد عباس ومينا عطا وآخرون.

تفاصيل الانفصال الأول بين رنا سماحة وزوجها

في أكتوبر 2021 ألغت الفنانة رنا سماحة متابعة زوجها المطرب والملحن سامر أبو طالب على موقع الصور الشهير إنستجرام، وحذفت صورهما الخاصة بعدما تم إعلان خبر حملها، ليقوم الأخير أيضا بإلغاء متابعة زوجته.

وكشفت بعض المصادر المقربة وقتها من سامر أبو طالب أن هذه الفترة شهدت العديد من الأزمات بينهما، إلا أنهما لم يسمحا لأحد بالتدخل لحلها، وأضاف المصدر أن رنا تركت منزل الزوجية واقامت بمنزل والدها، إلا أن سامرأقام بالشقة التي تزوجا بها.

ونشر بعدها الملحن والمطرب الشاب سامر أبو طالب تدوينة طويلة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحدث خلالها عن القسوة والتجاهل والذوق، بعد ذلك خرجت الفنانة الشابة رنا سماحة لتحسم الجدل حول انفصالها نهائيا عن زوجها الملحن سامر أبو طالب حيث قالت في لقاء إعلامي إن انفصالها عن زوجها لم يحدث بشكل نهائي، وبعدها بفترة نشرت رنا سماحة عبر موقع الفيديوهات والصور انستجرام فيديو صلحها هي وزوجها الملحن سامر أبو طالب وجاء الصلح بعدما وضعت أول مولود لهما “مالك”، وتبادل الثنائي كلمات الحب على “السوشيال ميديا”.

انفصال جديد بين رنا سماحة وسامر أبو طالب

ومؤخرًا انتشرت أخبار عن انفصال جدديد لرنا سماحة وزوجها سامر أبو طالب، خاصة بعد حذف رنا لصورها مع سامر على تطبيق انستجرام، ومن جانبها علقت الفنانة رنا سماحة، على خبر الطلاق المنتشر وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك: "بخصوص ما يتم تداوله من أخبار تخص حياتي الشخصية، أنا معنديش أي تعليق للسادة الأخوة الصحفيين أنتوا على راسي بس أنا معنديش أي تعليق ولا هيبقى ليا أي تعليق وشكرًا لاهتمامكم جميعًا".

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