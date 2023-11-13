الإثنين 13 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

ماينفعش اتخان وتامر حسني مثلي الأعلي، أبرز تصريحات رنا سماحة

رنا سماحة، فيتو
رنا سماحة، فيتو

حلت المطربة الشابة رنا سماحة ضيفةً على الإعلاميتين يارا أحمد ونسمهار الصغير  في برنامج "free time“، وكشفت عن العديد من الأسرار في حياتها الشخصية والفنية وعن مثلها الأعلى بالإضافة إلى حديثها عن علاقتها القوية بكارمن سليمان.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو أبرز تصريحات رنا سماحة في برنامج ” free time “.

1 بحترم بدايات تامر حسني ورحلة نجاحه 

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2 تامر حسني علاقتي به هائلة وغني في فرحي ببلاش    

3 أنا ماينفعش اتخان 

4 باخد رأي تامر حسني في الأغاني اللي بقدمها وهو مثلي الأعلى.

ومن ناحية أخري، تستعد الفنانة الشابة رنا سماحة  لطرح أولى أغاني ألبومها الجديد قريبا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

أولى أغاني ألبوم رنا سماحة 

وتتعاون رنا سماحة في أولى أغاني ألبومها الجديد مع الشاعر أحمد حسن راؤول والملحن سامر أبو طالب  والأغنية من توزيع  خليل وشندي.

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة رنا سماحة طرحت في وقت سابق أغنية طوب الأرض على موقع يوتيوب.

 

الأغنية من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي ومن توزيع تامر نور، وقامت رنا بتسجيل هذه الأغنية شهر يناير الماضى

 

رنا سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنها 

واحتفلت رنا سماحة خلال الفترة الماضية بعيد ميلاد ابنها من خلال طرحها مجموعة من الصور له على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.

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رنا سماحة الفنانة رنا سماحة اخبار الفن

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