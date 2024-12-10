ضبط صاحب شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج للنصب على المواطنين

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.



النصب على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص"– كائنة بمحافظة القاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف الشركة المُشار إليها وضبط مالكها، وعُثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر للمواطنين راغبى السفر للخارج- عدد من عقود العمل وإقرارات بالسفر للعمل بالخارج – دفتر طلبات توظيف – دفتر إستلام نقدية – "وحدة معالجة خارجية لجهاز كمبيوتر خاص بالشركة، جهاز لاب توب "عليهما دلائل تؤكد نشاط الشركة الإجرامى – مبلغ مالى من متحصلات نشاط الشركة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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