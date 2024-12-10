ابتكر علماء المركز العلمي والتقني للإلكترونيات الدقيقة في بطرسبورج بالتعاون مع خبراء شركات متخصصة وحدة لإنتاج بلورات نتريد الغاليوم على ركائز سيليكونية قطرها 200 ملم.

علماء روس يبتكرون وحدة لإنتاج بلورات أشباه الموصلات

ووفقا للعلماء، سيسمح هذا الابتكار بتوطين إحدى المراحل المهمة في إنتاج الطاقة والإلكترونيات الدقيقة التي تعمل بالموجات الدقيقة.

وتشمل هذه الأجهزة، على وجه الخصوص، أجهزة الشحن لكل من الأجهزة المنزلية (الهواتف، ومكبرات الصوت، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وما شابه ذلك)، والمعدات الصناعية الكبيرة (المركبات الكهربائية، والأدوات الآلية، والطائرات المسيرة، وغيرها).

وتقول يوليا سوخوروسلوفا مديرة قسم الهندسة الإلكترونية في مجموعة شركات Element: "تسمح خصائص نيتريد الغاليوم باستخدامه في أقوى الأجهزة، مثلا في التحكم في الإلكترونيات الدقيقة لمحطات الشحن السريع.

وبفضل متانة المكونات الناتجة، يمكن تجديد الطاقة أسرع مما بمساعدة التقنيات الحديثة".

وتشير الخبيرة، إلى أن سوق مكونات نيتريد الغاليوم في الوقت الحاضر آخذ في الظهور والتطور، ويمكن مقارنة آفاقه بحجم مبيعات إلكترونيات السيليكون.

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