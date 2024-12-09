"روس كوسموس" تكشف موعد تشغيل المنظومة الروسية لأقمار الإنترنت

كشف رئيس وكالة "روس كوسموس" الروسية يوري بوريسوف عن الموعد الذي ستبدأ فيه روسيا بتشغيل منظومة أقمارها الصناعية المخصصة لتقديم خدمات الإنترنت للأرض.

منظومة الأقمار الصناعية الروسية لتأمين خدمات الاتصالات والإنترنت للأرض

وخلال مقابلة صحفية حول الموضوع قال بوريسوف:"من المؤكد أن منظومة الأقمار الصناعية الروسية لتأمين خدمات الاتصالات والإنترنت للأرض ستكون جاهزة للعمل عام 2030، وربما قيل ذلك، ربما ما بين عامي 2028-2029".

وأشار بوريسوف إلى أن وكالة "روس كوسموس" تتعاون مع شركة " Bureau 1 440" الخاصة للعمل على مشروعين لتقديم الإنترنت للأرض عبر الأقمار الصناعية، المشروع الأول هو تطوير منظومة أقمار صناعية تعمل في المدارات الأرضية المنخفضة لتقديم خدمات الإنترنت للأرض، وستكون هذه المنظومة شبيهة بمنظومة Starlink، أما المشروع الثاني فهو تطوير مجموعة ثانية من الأقمار الصناعية سيطلق عليها اسم "Skif"، وستقوم هذه الأقمار بتأمين خدمات الاتصالات الإنترنت للأرض أيضا.

تأمين خدمات الاتصالات الإنترنت للأرض

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أشار بوريسوف إلى أن هدف "روس كوسموس" ليس التسرّع في نشر منظومة أقمار الإنترنت قبل الآخرين، بل التفكير في تقديم جودة الخدمات، والتفكير بتأمين الحد الأدنى من حجم هذه الخدمات لصالح الاقتصاد والدفاع والأمن في روسيا أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أطلقت في أكتوبر 2022 قمرا من نوع "Skif-D " إلى الفضاء، وأشارت وكالة "روس كوسموس" في أكتوبر 2023 إلى أن القمر اجتاز جميع الاختبارات المدارية بنجاح.

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