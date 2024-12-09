الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

"روس كوسموس" تكشف موعد تشغيل المنظومة الروسية لأقمار الإنترنت

روس كوسموس تكشف موعد
روس كوسموس تكشف موعد تشغيل المنظومة الروسية

كشف رئيس وكالة "روس كوسموس" الروسية يوري بوريسوف عن الموعد الذي ستبدأ فيه روسيا بتشغيل منظومة أقمارها الصناعية المخصصة لتقديم خدمات الإنترنت للأرض.

منظومة الأقمار الصناعية الروسية لتأمين خدمات الاتصالات والإنترنت للأرض

وخلال مقابلة صحفية حول الموضوع قال بوريسوف:"من المؤكد أن منظومة الأقمار الصناعية الروسية لتأمين خدمات الاتصالات والإنترنت للأرض ستكون جاهزة للعمل عام 2030، وربما قيل ذلك، ربما ما بين عامي 2028-2029".

وأشار بوريسوف إلى أن وكالة "روس كوسموس" تتعاون مع شركة " Bureau 1 440" الخاصة للعمل على مشروعين لتقديم الإنترنت للأرض عبر الأقمار الصناعية، المشروع الأول هو تطوير منظومة أقمار صناعية تعمل في المدارات الأرضية المنخفضة لتقديم خدمات الإنترنت للأرض، وستكون هذه المنظومة شبيهة بمنظومة Starlink، أما المشروع الثاني فهو تطوير مجموعة ثانية من الأقمار الصناعية سيطلق عليها اسم "Skif"، وستقوم هذه الأقمار بتأمين خدمات الاتصالات الإنترنت للأرض أيضا.

تأمين خدمات الاتصالات الإنترنت للأرض

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أشار بوريسوف إلى أن هدف "روس كوسموس" ليس التسرّع في نشر منظومة أقمار الإنترنت قبل الآخرين، بل التفكير في تقديم جودة الخدمات، والتفكير بتأمين الحد الأدنى من حجم هذه الخدمات لصالح الاقتصاد والدفاع والأمن في روسيا أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أطلقت في أكتوبر 2022 قمرا من نوع "Skif-D " إلى الفضاء، وأشارت وكالة "روس كوسموس" في أكتوبر 2023 إلى أن القمر اجتاز جميع الاختبارات المدارية بنجاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روس كوسموس روسيا خدمات الانترنت الانترنت الأقمار الصناعية منظومة الأقمار الصناعية الروسية خدمات الاتصالات الأقمار الصناعية الروسية الفضاء

مواد متعلقة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

اكتشاف ظاهرة غامضة في قاع البحر الميت تنذر بانهيارات أرضية وشيكة (فيديو)

ناسا تكشف عن طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن

إعصار "ميلتون" يمنع ناسا من إطلاق مسبار إلى قمر المشتري

الأكثر قراءة

لاعب المنصورة يضرب مدربه اعتراضا علي تغييره بعد 12 دقيقة ( فيديو وصور)

نجيب ساويرس يكشف السعر العادل للدولار ويقدم للحكومة روشتة لدعم الاقتصاد (فيديو)

وزير الخارجية السوري يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة قبل مغادرة الأسد

خبير اقتصادي يوضح أسباب كسر الدولار حاجز الـ50 جنيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

أول تعليق من علاء نوح مدرب المنصورة بعد محاولة لاعب الفريق الاعتداء عليه (فيديو)

نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأهم الأحداث العالمية للعام 2025 (فيديو)

الأهلي ينعي ابنة لاعب الفريق

منوعات

المزيد

"روس كوسموس" تكشف موعد تشغيل المنظومة الروسية لأقمار الإنترنت

تقرير: كمية المياه في التربة انخفضت 77.6 % من الأراضي منذ التسعينيات

تثبيت تليسكوب لمراقبة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في تشيلي

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الإثنين 09-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

المزيد

انفوجراف

دعاء وتحذير.. رسائل هامة من الأزهر للشعب السوري بعد سقوط بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجوع في المنام وعلاقته بتحسين الحالة النفسية والمادية

ما حكم صلاة المرأة بالحذاء؟ عضو بـ"العالمي للفتوى" تجيب

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية