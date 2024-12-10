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حوادث

بحوزتهما 16.6 طن، ضبط سائقين بالبحر الأحمر بتهمة التنقيب عن الذهب

الذهب الخام
الذهب الخام

 تمكن  قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط (سائقين) حال قيادتهما سيارتين نقل بدائرة قسم شرطة مرسى علم محمل عليهما (كمية من أحجار الكوارتز التى تحوي خام الذهب وزنت 16,650 طن).

 

تنقيب عن الذهب خام الذهب

 وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاط إجرامي تخصص فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالمناطق الجبلية، وأن المضبوطات بحوزتهما من نتاج أعمال التنقيب.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار  جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع عن المعادن النفيسة والإتجار بها بالمخالفة للقانون.

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أجهزة وزارة الداخلية احجار الكوارتز التنقيب غير المشروع عن المعادن النفيسة الامن العام

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