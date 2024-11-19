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محافظات

إزالة 15 حالة تعدي بالبناء المخالف بمحافظة الشرقية

إزالة حالات تعدي
إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف

قامت الأجهزة التنفيذية في محافظة الشرقية بحملة ازالة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتم  قطع كافة المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 11 حالة تعدي بمساحة 2997 متر مباني و4 حالات تعدي بمساحة 6 فدان و5 قيراط بنطاق المحافظة.

إزالة 15 حالة تعدي على الأراضى الزراعية بمحافظة الشرقية

المهندس حازم الاشمونى 

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

تطبيق القانون على المخالفين 

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها

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بنطاق المحافظة حالات تعدى قطع كافة المرافق المرحلة الثانية الموجة 24 للازالات املاك الدولة الأراضى الزراعية

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