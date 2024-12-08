مصرع شاب سقط من شرفة الطابق الرابع في الغربية

لقي شاب مصرعه اليوم الأحد إثر سقوطه من شرفة الطابق الرابع بمنزله بمدينة كفر الزيات في محافظة الغربية وقالت التحقيقات إنه اختل توازنه حال تواجده بالشرفة وسقط أرضًا.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة كفر الزيات بورود بلاغ من مستشفى كفر الزيات العام بوصول شاب في عقده الثالث من العمر ويقيم بشارع الشيخ عمر بجوار صيدلية الحصاوى دائرة القسم، إلى المستشفي جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.

وعلى الفور المباحث الجنائية بـ محافظة الغربية وتبين من المعاينة والفحص أنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل وحال تواجده بشرفة الطابق الرابع اختل توازنه مما أدي إلى سقوطه أرضًا ووفاته ولم تتهم أسرته أحدًا بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة لإصطدامه بجسم صلب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.