الأحد 08 ديسمبر 2024
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حوادث

مصرع شاب سقط من شرفة الطابق الرابع في الغربية

اسعاف, فيتو
اسعاف, فيتو

لقي شاب مصرعه اليوم الأحد إثر سقوطه من شرفة الطابق الرابع بمنزله بمدينة كفر الزيات في محافظة الغربية وقالت التحقيقات إنه اختل توازنه حال تواجده بالشرفة وسقط أرضًا.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة كفر الزيات بورود بلاغ من مستشفى كفر الزيات العام بوصول شاب في عقده الثالث من العمر ويقيم بشارع الشيخ عمر بجوار صيدلية الحصاوى دائرة القسم، إلى المستشفي جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.

وعلى الفور المباحث الجنائية بـ محافظة الغربية وتبين من المعاينة والفحص أنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل وحال تواجده بشرفة الطابق الرابع اختل توازنه مما أدي إلى سقوطه أرضًا ووفاته ولم تتهم أسرته أحدًا بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة لإصطدامه بجسم صلب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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