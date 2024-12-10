محافظة الأقصر تنتهي من وضع اللمسات النهائية للاحتفال بالعيد القومي

انتهت محافظة الأقصر من وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج الاحتفال بعيدها القومي المقرر الاحتفال به في 12 ديسمبر الجاري.

ودعا المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جموع المواطنين للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة العيد القومي للمحافظة ومشاهدة العروض.

الأقصر تحتفل بالعيد القومي بعد غدا

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عن برنامج الاحتفال، والذي ينطلق الخميس المقبل، بالبدء الساعة الـ 9 صباحا بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على كورنيش النيل أمام فندق الونتر بالأس.

برنامج حفل العيد القومي للأقصر

ويشمل الحفل فقرات منظمة كالآتي: ( موسيقى الشرطة - علم مصر بطول 50 مترا - علم المحافظة - قاطرة طلاب المدرسة الرياضية، مسيرة زهرات الأشبال- مسيرة الزي الفرعوني - فقرة العرض الفرعوني - فقرة العرض الفلاحي- عرض الكاراتيه - وعرض الكونغ فوو- فقرة التنورة وفقرة رقص الخيول وفقرة المزمار والربابة - وفقرة التحطيب - فقرة الفنون الشعبية ببني سويف - استعراض حماقي فقرة فنون شعبية استعراض طيبة فقرة الكاراتيه الملك مينا والملكة حتشبسوت فقرة النقل البطيء ومشاركة التربية والتعليم بالزي الفرعوني ومشاركة غرفة الشركات والفنادق بعربات الزهور والسلام الوطني وفقرات حرة عرض المسطحات المائية والإنقاذ النهري عرض التجديف وفي الختام عرض البالون الطائر).



وكان الدكتور علي الشرابي قد أعلن في وقت سابق أن الاحتفالات تقام بمشاركة كل القطاعات وتتضمن عدة فعاليات، بجانب العروض الفنية والموسيقية والرياضية.

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