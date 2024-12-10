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حوادث

ارتفاع عدد مصابي تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي بطريق أسيوط الزراعي إلى 10 أشخاص

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

ارتفع عدد مصابي تصادم ميكروباص سيارة ملاكي بالطريق أسيوط الزراعي بقرية صفط الخمار بالمنيا، إلى 10 أشخاص.

وفتحت الخدمات المرورية بطريق أسيوط الزراعي بمحافظة المنيا، أمام قائدي المركبات عقب رفع إزالة تصادم السيارتين وسحبهما عبر الأوناش، وإزالة حطام السيارتين.

وكشفت التحريات الأولية، أن سبب وقوع الحادث هو تهور السائقين من خلال القيادة بسرعة زائدة، ما أدى إلى اختلال عجلات القيادة، وتم التحفظ على المركبتين تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 10 أشخاص بحصر مبدئي بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا الجامعي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

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بمحافظة المنيا رجال الشرطه قائدي المركبات

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