النيابة تنتقل لمعاينة عقار الوايلي المنهار

انتقل فريق من نيابة الوايلي لمعاينة موقع عقار الوايلى المنهار، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثتي المتوفين، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار لبيان أسباب الانهيار ومعاينة العقارات المجاورة لبيان هل تأثروا بالانهيار من عدمه.



إخلاء العقارات المجاورة لموقع انهيار عقار الوايلى المنكوب

وكلف إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين فى انهيار عقار الوايلى إلى مستشفى الدمرداش لتلقى العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا بانهيار العقار وهو من المباني القديمة المقامة منذ ستينات القرن الماضي، ومكون من أرضى و٤ طوابق وروف.



وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

ويتابع محافظ القاهرة واللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار بشارع العباسية خلف كلية الهندسة بحي الوايلى.

كما يتواجد بموقع العقار اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

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