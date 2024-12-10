مصرع شخصين وانتشال 6 مصابين من أسفل أنقاض عقار الوايلي المنهار (صور)

لقى شخصان مصرعهما فيما تمكنت قوات الإنقاذ البري من انتشال 6 مصابين من أسفل أنقاض عقار الوايلى المنهار ، صباح اليوم الثلاثاء.

وتقوم قوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض، فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار.

وانتقل مدير أمن القاهرة اللواء طارق راشد، صباح اليوم الثلاثاء، إلى موقع انهيار عقار الوايلى المنكوب لمتابعة عمليات البحث عن المفقودين ومتابعة جهود الحماية المدنية.

وكشف الفحص الأولى بأن العقار المنهار فى منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلى.، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان.

وانتقل لموقع الحادث قوات تالحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

البحث عن ضحايا عقار الوايلى المنهار

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة الوايلى، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ..

وتقوم قوات الشرطة بفرض كردون أمنى بالمنطقة والبحث عن المفقودين جراء الحادث.

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