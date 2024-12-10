تعرف على أبرز نتائج مؤتمر COP29 (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان: دليلك إلى أبرز نتائج مؤتمر “COP29”.

أبرز نتائج مؤتمر “COP29”

وعُقد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ التاسع والعشرين في مدينة باكو بدولة أذربيجان في الفترة من الـ 11- 22 من نوفمبر الماضي في ظل مشاركة نحو 197 دولة طرف في الاتفاقية ليتم التباحث من خلاله حول إجراءات التخفيف والتكيف وتمويل العمل المناخي.

وتأتي تلك الدورة لترتكز على محورين رئيسيين متمثلين في: "تعزيز الطموح" لضمان التزام الدول الأطراف بخطط طموحة تتسم بالشفافية في مجال العمل المناخي، في حين يرتكز المحور الثاني على "تمكين العمل" لتعكس الدور الفعال للتمويل المناخي كأداة جوهرية لتحويل الطموح إلى عمل والحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار.

وأسفر مؤتمر COP29 عن عدد من القرارات والإجراءات التي تصب في صالح تمويل المناخ وتعزيزيه لمساعدة الدول النامية على مجابهة تأثيرات المناخ ولعل أبرزها الهدف الكمي الجديد للتمويل وإطلاق أسواق الكربون الدولية عالية النزاهة والشفافية وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، إضافة لعدد من المبادرات التي يأتي في مقدمتها مبادرة باكو للتنمية البشرية من أجل التكيف مع تغير المناخ، ومبادرة باكو هارمونيا للمناخ للمزارعين، ومبادرة نداء هدنة COP لتسليط الضوء على أهمية السلام والعمل المناخي لحماية الفئات الهشة، وفيما يلي نقدم لكم إنفو جرافيك أبرز نتائج مؤتمر الأطراف COP 29، ليتم من خلاله توضيح الهدف الكمي الجديد، وأبرز التعهدات التي وافقت عليها الدول.

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