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أخبار مصر

"معلومات الوزراء" يرصد عدد المنشآت الصحية المعتمدة في السويس

المنشآت الصحية
المنشآت الصحية
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان: 23 منشأة صحية تم اعتمادها في السويس وفقًا للمعايير القومية للاعتماد GAHAR

المنشآت الصحية المعتمدة وفقًا للمعايير القومية للاعتماد GAHAR

وتم اعتماد 23 منشأة صحية بالسويس بنسبة بلغت 75% من إجمالي المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، وفقًا للمعايير القومية للاعتماد GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية.

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء المنشات الصحية المنشآت الصحية المعتمدة المعايير القومية للاعتماد GAHAR

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