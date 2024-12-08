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"معلومات الوزراء" يرصد تأسيس "الفاو" للمدارس الحقلية بالتعاون مع "الزراعة" (إنفوجراف)

المدارس الحقلية
المدارس الحقلية

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان: 11 مدرسة حقلية في 4 محافظات مصرية قامت منظمة الفاو بتأسيسها بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتحسين الإنتاجية الزراعية.

تنمية وتطوير القطاع الزراعي المصري

ويأتي ذلك في ضوء حرص الحكومة المصرية على تنمية وتطوير القطاع الزراعي المصري، وذلك إدراكًا منها لأن الزراعة هي حجر الزاوية في الاقتصاد والثروة المصرية، وهذا يتطلب اهتمامًا كبيرًا بأنظمة المراقبة في مصر والتأكد من صلاحيتها واستدامتها ومطابقتها للمعايير الدولية، وفي هذا الصدد قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، التي وضعتها الوزارة في عام ٢٠٠٩، والتي تستهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، كما تتعاون مع المنظمات الدولية لتحسين الإنتاجية الزراعية، من خلال وضع برامج مبتكرة للاستخدام الفعَّال للمياه، وتنمية قدرات المزارعين المصريين، وحماية صحة النباتات والثروة الزراعية، من خلال أدوات لتقييم قدرات الصحة النباتية، والتي ستساهم في معالجة الثغرات الحرجة وحلها.

 

May be an image of ‎7 people and ‎text that says "‎مصر 2030 متابع وتقبیم لاستراتيجيات الوطني ã الاستراتيجية المحدثة للتنمية الز راعية المستدا 11 مدرسة حقلية في 4 محافظات مصرية قامت منظمة الفاو بتأسيسها بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتحسين الإنتاجية الزراعية 11 مدرسة حقلية تم إنشاؤها في محافظات مصر: عدد المدارس 3 أسوان 3 مرسی مطروح وادي الوادي الجديد 고불았으 الجيزة PΑM5 LAT تعمل منظمة الأغذية والزراعة على تعزيز دور مدارس المزارعين الحقلية كأداة إرشادية وفقا لمنهجيتها، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية، والاستخدام الفغّال للمياه، والحد من استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية والطاقة. 00000000 WWW.IDSC.GOV.EG WWW.IDSC.GOV.EGOOOOOCO المصدر منظمة الأغذيق والزراعة للامم المتحدة،(الفاو) ماية 2024g 1‎"‎‎

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء المدارس الحقلية منظمة الفاو وزارة الزراعة تحسين الإنتاجية الزراعية

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