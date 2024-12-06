الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"معلومات الوزراء" يرصد حجم صادرات مصر من الموالح خلال 2024 (إنفوجراف)

صادرات مصر من الموالح
صادرات مصر من الموالح
ads

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (2.2 مليون طن حجم صادرات مصر من الموالح خلال عام 2024).

الصادرات المصرية من الموالح

وأكد تقرير صادر عن الحجر الزراعي أن الصادرات المصرية من الموالح بلغت 2288676 طنا خلال عام 2024، فيما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فتح السوق الجواتيمالي أمام صادرات الموالح المصرية خلال الموسم المقبل.

May be an image of text

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء صادرات مصر حجم صادرات مصر من الموالح

مواد متعلقة

"معلومات الوزراء" يطلق إصدارًا جديدًا من تطبيقه على الهواتف المحمولة (IDSC)

"معلومات الوزراء" يرصد عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول (إنفوجراف)

"معلومات الوزراء" يرصد استراتيجية هيئة الاستثمار والمناطق الحرة (إنفوجراف)

"معلومات الوزراء" يرصد عدد السيارات المتسهدف تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

بيان رسمي من ورثة محمد رحيم حول تقرير الطب الشرعي عن وفاته

أردوغان: دمشق هدف الفصائل المسلحة في سوريا

زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024

بدء تطبيق الزيادة فى كروت الشحن الفكة، وهذه أسعارها الجديدة

انفصال عجلة قطار VIP أثناء مروره بإحدى القرى في المنيا

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 14

سعر الجنيه الذهب بتعاملات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 (آخر تحديث)

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

منوعات

المزيد

الصين تسجل رقما قياسيا في مجال الطاقة الشمسية

ابتكار أسفنجة في روسيا لتنظيف القطب الشمالي من النفط

اكتشاف صلبان نادرة تعود للعصر البيزنطي في القرم

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 6- 12- 2024 في السوق المحلية

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الجمعة 6-12-2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

أسعار النحاس اليوم الجمعة 6-12-2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

رفض ارتداء شارة قوس قزح ويرعى مسجدًا بناه والده.. مواقف في حياة سام مرسي لاعب إبسويتش (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة العاديات ومقاصدها والأحاديث الواردة بشأنها

دار الإفتاء توضح حكم الإمامة والخطابة للجمعة في السفر

أسماء سورة العصر وفضائلها وسبب نزولها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية