الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مورينيو يرفض لاعب فناربخشة التركي للأهلي

عمر فايد
عمر فايد

 تواصل مسئول التعاقدات بالنادي الأهلي مع عمر فايد لاعب فناربخشة التركي والمعار لنادي بيرشكوت البلجيكي من أجل ضم اللاعب لصفوف المارد الأحمر لتدعيم خط الدفاع. 

وعلمت فيتو أن اللاعب أخطر مسئولو القلعة الحمراء أن الأمر متروك لإدارة نادي فناربخشة حاليا، خاصة وأنه متعاقد مع النادي التركي بعقد ساري. 

وأشار مصدر مقرب من اللاعب إلى أن نادي فنار بخشه يرفض رحيل اللاعب، خاصة وأنه قد تلقى عرضا قويا من نادي فرينكفاروزي المجري والذي يلعب له التونسي محمد علي بن رمضان مقابل ٢ مليون دولار ورفض النادي التركي رحيل اللاعب. 

كما  تلقى النادي التركي عرضا من الشباب السعودي لضم اللاعب موسم على سبيل الإعارة وبنية البيع مقابل ٥٠٠ ألف دولار ورفض مدرب الفريق جوزيه مورينيو ترك اللاعب. 

وأضاف المصدر أن عمر فايد خاض كل المباريات مع فريقه البلجيكي المعار إليه ويتمتع بثقة الجهاز الفني هناك وحب الجماهير ويطمحوا في التعاقد معه بشكل رسمي بدلا من الإعارة وهو ما يرفضه البرتغالي مورينيو المدير الفني لفريق فناربخشه.

وأكد المصدر أن مورينيو رفض فكرة رحيل اللاعب، مؤكدا أنه سيحتاج إليه الموسم المقبل مع الفريق التركي وأن فرص انتقاله للأهلي ضعيفة جدا بسبب موقف المدير الفني البرتغالي 

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة استعدادا للأدوار المقبلة من دوري أبطال إفريقيا، وكذلك بطولة كأس العالم للأندية في أمريكا صيف ٢٠٢٥.

كما يسعى الأهلي لتحقيق مطالب مارسيل كولر بضم مهاجم وجناح ومساك خلال الفترة الحالية.

 

خوض نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

وعلى صعيد آخر، حدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج تدريب الفريق فى رحلة قطر؛ حيث سيتدرب الأهلي في العاصمة القطرية الدوحة 3 مرات استعدادًا لخوض نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال يوم 14 ديسمبر الجاري أمام الفائز من بطل الأمريكتين باتشوكا المكسيكي أو بوتفاوجو البرازيلي. 

ويرافق المهندس خالد مرتجي نائب رئيس النادي الاهلي بعثة  الفريق  الثلاثاء إلى قطر للمشاركة فى منافسات كأس الانتركونتيننتال حيث يترأس محمود الخطيب رئيس  الأحمر بعثة فريق الكرة فى رحلة قطر المرتقبة غدًا.

وتوجه سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي إلى قطر، من أجل تنسيق كافة الأمور المتعلقة باستقبال بعثة  المارد الأحمر التى تتوجه إلى قطر  الثلاثاء، استعدادًا لخوض منافسات نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرًا فنيًّا شاملًا عن باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو المكسيكي المنتظر مواجهة أحدهما في نصف نهائى كأس إنتركونتيننتال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التونسي محمد علي بن رمضان القلعة الحمراء النادي الأهلي بطولة كاس العالم جوزية مورينو دورى أبطال أفريقي د مارسيل كولر عمر فايد

مواد متعلقة

كأس الإنتركونتيننتال، وفد الأهلي في قطر يستقبل بعثة فريق الكرة اليوم

تعرف على الثنائي المستبعد من قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

موعد وصول بعثة الأهلى إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال

محمد عبد الجليل: الأهلي قادر على التأهل إلى نهائي إنتركونتيننتال

الأكثر قراءة

اغتيال عالم الكيمياء السوري حمدى إسماعيل داخل منزله بدمشق

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة حلوان

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

تغيب شاليمار الشربتلي عن حضور جلسة محاكمة المخرج عمر زهران

أول مواجهة بين شاليمار الشربتلي وعمر زهران فى قضية سرقة المجوهرات

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق

هاني أبو ريدة رئيسا لاتحاد الكرة رسميا حتى 2028

إذاعة جيش الاحتلال تعلن تدمير الأسطول السوري

منوعات

المزيد

علماء روس يبتكرون وحدة لإنتاج بلورات أشباه الموصلات

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

أول ظهور لـ جاي زي بعد اتهامات الاغتصاب (فيديو وصور)

إيرادات فيلم Moana 2 ترتفع لـ 600 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق؟

سعر السكر اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في السوق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

معلومات عن علم سوريا الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وقت قراءة سورة الليل وأسمائها وفضائلها

أسماء سورة الشمس والأحاديث الضعيفة التي وردت فيها

من خواطر الشعراوي، دعوة للتأمل فيما لحق بالأقوام السابقة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية