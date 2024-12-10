مورينيو يرفض لاعب فناربخشة التركي للأهلي

تواصل مسئول التعاقدات بالنادي الأهلي مع عمر فايد لاعب فناربخشة التركي والمعار لنادي بيرشكوت البلجيكي من أجل ضم اللاعب لصفوف المارد الأحمر لتدعيم خط الدفاع.

وعلمت فيتو أن اللاعب أخطر مسئولو القلعة الحمراء أن الأمر متروك لإدارة نادي فناربخشة حاليا، خاصة وأنه متعاقد مع النادي التركي بعقد ساري.

وأشار مصدر مقرب من اللاعب إلى أن نادي فنار بخشه يرفض رحيل اللاعب، خاصة وأنه قد تلقى عرضا قويا من نادي فرينكفاروزي المجري والذي يلعب له التونسي محمد علي بن رمضان مقابل ٢ مليون دولار ورفض النادي التركي رحيل اللاعب.

كما تلقى النادي التركي عرضا من الشباب السعودي لضم اللاعب موسم على سبيل الإعارة وبنية البيع مقابل ٥٠٠ ألف دولار ورفض مدرب الفريق جوزيه مورينيو ترك اللاعب.

وأضاف المصدر أن عمر فايد خاض كل المباريات مع فريقه البلجيكي المعار إليه ويتمتع بثقة الجهاز الفني هناك وحب الجماهير ويطمحوا في التعاقد معه بشكل رسمي بدلا من الإعارة وهو ما يرفضه البرتغالي مورينيو المدير الفني لفريق فناربخشه.

وأكد المصدر أن مورينيو رفض فكرة رحيل اللاعب، مؤكدا أنه سيحتاج إليه الموسم المقبل مع الفريق التركي وأن فرص انتقاله للأهلي ضعيفة جدا بسبب موقف المدير الفني البرتغالي

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة استعدادا للأدوار المقبلة من دوري أبطال إفريقيا، وكذلك بطولة كأس العالم للأندية في أمريكا صيف ٢٠٢٥.

كما يسعى الأهلي لتحقيق مطالب مارسيل كولر بضم مهاجم وجناح ومساك خلال الفترة الحالية.

خوض نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

وعلى صعيد آخر، حدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج تدريب الفريق فى رحلة قطر؛ حيث سيتدرب الأهلي في العاصمة القطرية الدوحة 3 مرات استعدادًا لخوض نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال يوم 14 ديسمبر الجاري أمام الفائز من بطل الأمريكتين باتشوكا المكسيكي أو بوتفاوجو البرازيلي.

ويرافق المهندس خالد مرتجي نائب رئيس النادي الاهلي بعثة الفريق الثلاثاء إلى قطر للمشاركة فى منافسات كأس الانتركونتيننتال حيث يترأس محمود الخطيب رئيس الأحمر بعثة فريق الكرة فى رحلة قطر المرتقبة غدًا.

وتوجه سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي إلى قطر، من أجل تنسيق كافة الأمور المتعلقة باستقبال بعثة المارد الأحمر التى تتوجه إلى قطر الثلاثاء، استعدادًا لخوض منافسات نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرًا فنيًّا شاملًا عن باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو المكسيكي المنتظر مواجهة أحدهما في نصف نهائى كأس إنتركونتيننتال.

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