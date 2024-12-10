محمد عبد الجليل: الأهلي قادر على التأهل إلى نهائي إنتركونتيننتال

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادر على التأهل لنهائي بطولة إنتركونتيننتال، ومواجهة ريال مدريد.

صفقات الأهلي ستكون دليل على طموحه في كأس العالم للأندية

وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc: ”فريق بوتافوجو، مختلف عن فريق بالميراس الذي واجه الأهلي في العام الماضي، وهو فريق قوي".

وتابع:" أتوقع أن يفوز الأهلي في نصف نهائي الإنتركونتيننتال، ويتأهل لمواجهة ريال مدريد في النهائي".

وعن الصفقات قال: "صفقات الأهلي، يجب أن تكون على قدر طموح الفريق في كأس العالم للأندية وهل الفريق هدفه المشاركة والظهور المشرف، أم التأهل للأدوار النهائية".

قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس، يحيى عطية الله، يوسف أيمن.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبد الله.

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