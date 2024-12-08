كولر يتسلم تقريرًا طبيًّا عن إصابة مصطفى شوبير

الأهلي، تسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرًا طبيًّا عن حالة مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق الذي غاب عن رحلة جنوب أفريقيا الأخيرة لمواجهة أورلاندو بسبب الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، حيث يواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في مباراة البنك الأهلي بالدوري.

كما قال مصدر داخل الأهلي: إن كولر كلف بعضًا من أفراد جهازه المعاون للتواجد في ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة لحضور مباراة باتشوكا وبوتافوجو البرازيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في كأس إنتركونتيننتال، حيث سيواجه الأهلي الفائز من هذه المباراة يوم 14 من الشهر الجاري في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويحصل لاعبو الاهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم بعد العودة من جنوب أفريقيا عقب خوض مباراة أورلاندو أمس في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعد غد الثلاثاء موعدًا للسفر إلى قطر استعدادًا لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال المحدد لها يوم 14 من الشهر الجاري أمام الفائز من بطل الأمريكتين سواء باتشوكا المكسيكي او بوتافوجو البرازيلي المنتظر إقامة مباراة بينهما يوم 11 ديسمبر الجاري.

ووصلت صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب التعادل أمام أورلاندو دون أهداف في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس الرابطة.

وكان النادي الأهلي قد طلب في خطاب أرسله إلى رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس الرابطة بسبب سفره لخوض بطولة كأس إنتركونتيننتال.

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