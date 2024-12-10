المتهمة بقتل زوجها في أوسيم تمثل الجريمة

اصطحب فريق من النيابة العامة السيدة المتهمة بقتل زوجها ضربا بالعكاز في أوسيم، لإجراء المعاينة التصويرية.

وكشفت التحقيقات، أن خلافات أسرية وراء ارتكاب السيدة جريمتها، حيث تعدت عليه بعكاز ضربا حتى الموت في مشاجرة نشبت بينهما.





سيدة تقتل زوجها في الجيزة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل عامل داخل مسكنه في أوسيم، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات ومناظرة الجثة، تبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء على رأسه، وأن زوجته وراء ارتكاب الجريمة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة لخلافات أسرية بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق

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