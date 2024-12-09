مصرع طالب سقط من سطح منزله أثناء اللهو بالجيزة

لقي طالب مصرعه إثر سقوطه من سطح منزله أثناء اللهو بمحافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة .

مصرع طالب سقط من سطح منزله أثناء اللهو

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا يفيد بمصرع طالب في منطقة أوسيم، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبيّن مصرع طالب بعد أن اختل توازنه أثناء اللهو أعلى سطح منزله، وسقط جثة هامدة في الحال، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

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