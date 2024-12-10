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خارج الحدود

مندوب روسيا: مجلس الأمن متفق بشكل أو بآخر على ضرورة وحدة الأراضي السورية

مندوب روسيا الدائم
مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فيتو

أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، أن أعضاء المجلس متفقين "بشكل أو بآخر" على ضرورة وحدة الأراضي السورية، وأهمية حماية المدنيين.

وأشار نيبينزيا إلى أن مشاورات مجلس الأمن بشأن سوريا كانت "إيجابية".

وعقد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، بصورة طارئة جلسة مباحثات مغلقة حول سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.

وكانت روسيا، قد أعلنت يوم الأحد أنها طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، الاثنين؛ لبحث الوضع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد، على أثر هجوم مفاجئ وسريع للفصائل المعارِضة.


وقال مساعد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، عبر «تلجرام»: «ربطًا بالأحداث الأخيرة في سوريا، والتي لم يجرِ حتى الآن تقييم تداعياتها على هذا البلد ومجمل المنطقة، طلبت روسيا إجراء مشاورات طارئة مغلقة في مجلس الأمن الدولي»، لافتًا إلى أن الاجتماع سيُعقَد الاثنين.

كما ذكرت وكالات أنباء روسية،  نقلًا عن مصدر في «الكرملين»، أن زعماء المعارضة السورية ضَمِنوا سلامة قواعد روسيا العسكرية وبعثاتها الدبلوماسية داخل سوريا.


وقالت وكالة أنباء «تاس» الرسمية إن المسؤولين الروس «على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلّحة، التي ضَمِن قادتها سلامة القواعد العسكرية الروسية والمؤسسات الدبلوماسية على الأراضي السورية».

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مجلس الامن مندوب روسيا وحدة الأراضي السورية فاسيلي نيبينزيا مجلس الأمن الدولي سوريا الرئيس بشار الأسد

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