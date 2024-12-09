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خارج الحدود

مؤسس رابطة معتقلي صيدنايا: تحرير ألفي معتقل ولا وجود لمعتقلات سرية

سوريا
سوريا

أكد مؤسس رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن السجن لا يحتوي على معتقلات سرية، مشيرًا إلى أنه تم تحرير نحو ألفي شخص كانوا محتجزين فيه.

وأوضح أن عدد المعتقلين في سجن صيدنايا تجاوز 30 ألف شخص منذ عام 2011، مما يجعله أحد أبرز مراكز الاعتقال في سوريا خلال السنوات الماضية.

 وأضاف أن جهود الرابطة مستمرة للكشف عن مصير المفقودين، وضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.

فيما قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مساء اليوم الإثنين، إنه يجب محاسبة روسيا وإيران على دعمهما لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "نحن بحاجة إلى إعادة الأمن إلى سوريا وضمان عدم حدوث فوضى في البلاد، لا نريد أن تصبح سوريا مثل ليبيا ضعيفة ومقسمة وهشة وسنبذل كل ما وسعنا لعدم حدوث ذلك، كما أننا لا نريد أن يحل نظام دموي محل النظام السوري الذي رحل".

وأشار وزير الخارجية البريطاني، إلي أن أبو محمد الجولاني أوضح أنه لن يستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا وسنتابع هذا الأمر.

استهداف 75 هدفا لتنظيم الدولة الإرهابي في 5 مواقع مختلفة بسوريا

ومساء اليوم، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن قواتها الجوية ضربت أكثر من ٧٥ هدفا لتنظيم الدولة الإرهابي في 5 مواقع مختلفة في البادية السورية.

وأضاف البنتاجون: "لا نخطط لإعادة انتشار قواتنا في سوريا أو تعزيزها في الوقت الراهن.. وليس لدينا تواصل مباشر مع هيئة تحرير الشام ولكن نبعث لها الرسائل عبر نظرائنا وأطراف أخرى".

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية: "نحرص عبر شركائنا على عدم وقوع الأسلحة الكيميائية بـ سوريا بأيدي من قد يستخدمها ضد المدنيين أو قواتنا.. وسقوط نظام الأسد يظهر إلى أي مدى جرى إضعاف إيران وحزب الله".

الناتو يدعو إلى انتقال سلمي للسلطة في سوريا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، مساء اليوم الإثنين، إنه يأمل في انتقال سلمي للسلطة وعملية سياسية شاملة بقيادة سورية.

من جانبه، طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، جميع الفاعلين الخارجيين باحترام سيادة ‎سوريا ووحدة أراضيها.

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معتقلي صيدنايا السجن معتقل معتقلات سرية سوريا روسيا

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