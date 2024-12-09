تطورات الوضع بسوريا، غارة إسرائيلية تستهدف منطقة عسكرية قرب سجن صيدنايا

شنت القوات الجوية للاحتلال الإسرائيلي غارة جديدة، اليوم الاثنين، استهدفت موقعًا في محيط سجن صيدنايا، الواقع شمال العاصمة السورية.

غارة جديدة للاحتلال تستهدف محيط سجن صيدنايا

وأفادت مصادر محلية أن الغارة أسفرت عن أضرار في منشآت قريبة من السجن.

وتزامنت الضربة مع وصول آليات حفر ثقيلة إلى محيط سجن صيدنايا، لإجراء عمليات بحث مكثفة داخل السجن المعروف بأنه أحد أكثر المعتقلات السورية حراسة وسرية.

سلسلة ضربات اسرائيلية علي مواقع عسكرية في سوريا

وتأتي الغارة الإسرائيلية الأخيرة ضمن سلسلة ضربات جوية واسعة شنتها على مواقع عسكرية واستراتيجية داخل سوريا، بعد سقوط النظام.

وتزعم تل أبيب أن عملياتها تهدف إلى منع وصول أسلحة متطورة إلى جهات تهدد أمنها.

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