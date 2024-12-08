مشهد مثير للدهشة، إنقاذ 55 سوري من الإعدام داخل السجن قبل التنفيذ بنصف ساعة (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو مثير للغرابة، حيث ظهر مجموعة من الشباب السوري بعد خروجهم من سجن صيدنايا السوري الذي وصف بـ "تابوت الموت"، ليؤكدوا أنهم نجوا من الإعدام بإعجوبة، حيث كان مقررًا أن يتم إعدامهم اليوم الأحد، وقبل نصف ساعة فقط من إطلاق سراحهم على يد المعارضة السورية.

نجاة 54 سوري من الإعدام في السجن

وقال أحد الناجين من الإعدام بفرحة شديدة بعد نجاته، أنه كان مقررًا أن يتم إعدامه، اليوم الأحد، هو و54 شخص آخر في سجن صيدنايا، الأكثر رعبًا، وقبل نصف ساعة من الاستعداد لإعدامهم، فوجئوا بأن المعارضة قامت بإخراجهم، وهرب السجانين قبل تنفيذ حكم الإعدام بنصف ساعة، وسط حالة من الذهول والفرحة.

"أقسم بالله إعدامنا كان قبل نصف ساعة"..



محررين من #سجن_صيدنايا يقسم بالله أن إعدامه كان قبل نصف ساعة من تحريره.



اللهم يوما كهذا للمحكومين بالإعدام ظلما في سجون المملكة🤲 pic.twitter.com/u7MRJoBBjs — بلادنا على وين؟ (@wain2030) December 8, 2024



وعبر أحد الشباب السوري الناجين من الإعدام عن فرحته فقال: "الآن نحن في وسط دمشق، تقرر إعدامنا اليوم قبل نصف ساعة أنا وهذا الرجل، وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو إعدام 54 شخص كان مقررًا اليوم"

وقال آخر "بعد نصف ساعة كل من أرادوا إعدام السوريين رحلوا بلا رجعة"

قرروا اليوم ان ينهوا حياة المساجين فانتهوا هم

وأثار مقطع الفيديو المنتشر، والذي تداوله العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الاندهاش الشديد، وردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

فرحة الناجين من الإعدام في سجن صيدنايا، فيتو

وعلق بعض النشطاء قائلين: "قرروا اليوم ان ينهوا حياتهم ولكن الله لم يشأ ذلك فما شاء الله يكن ولم يشأ لم يكن.. بدل الحال بغمضة عين. سبحان الله"

وقال أحد النشطاء: "أرادوا أمرًا وأراد الله أمرًا آخر، فنفذت إرادة الله، الله غالب على أمره"

سجن صيدنايا الأشد قسوة في العالم

جدير بالذكر أن سجن صيدنايا من أكثر السجون رعبًا وتحصينًا في العالم، حتى إنه سُمي بـ "تابوت الرعب"، ويتكون سجن صيدنايا من قسمين، "السجن الأحمر"، وهو الأكثر سوءًا والأكثر قسوة، ومعظم معتقليه من السياسيين والمدنيين المتهمين بدعم "الإرهاب" أو العيب في شخص الأسد أو عائلته، حيث حكى أحد السجناء أنه دخل السجن قرابه 40 عامًا تحت التعذيب، بسبب اتهامة بكسر تمثال حافظ الأسد.

دخل السجن قبل 6 أشهر وتقرر إعدامه في صيدنايا، فيتو



أما القسم الثاني من سجن "صيدنايا" فهم "السجن الأبيض"، وهو مخصص للعسكريين المتهمين بمخالفة القوانين العسكرية، أو رفضهم للمشاركة في تعذيب المساجين.

إعدام 50 شخصًا في اليوم بالسجن السوري

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها عام 2017، أن سجن صيدنايا شهد اقامة محرقة داخله للتخلص من الجثث، وكان أحد المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا، والذي شارك في مظاهرة سلمية معارضة لنظام الأسد، أخبر منظمة العفو الدولية أنه في سجن صيدنايا وكان المعتقلين يُجبرون على الاختيار بين موتهم أو قتل أحد أقاربهم أو أصدقائهم.

وفي فبراير 2017، دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن ما يحدث في سجن "صيدنايا" من إعدامات للمعتقلين، وذلك بعد إصدارها تقريرًا يكشف عن قيام النظام بإعدام نحو 13 ألف شخص شنقًا في السجن بين عامي 2011 وحتى 2015، وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها أنه "كل أسبوع يتم اقتياد من 20 إلى 50 شخصًا من زنازينهم من أجل شنقهم في منتصف الليل".

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