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خارج الحدود

رويترز: دبلوماسيون قطريون أجروا اتصالا مع هيئة تحرير الشام

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

سقوط بشار الأسد، أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصدر مطلع بأن دبلوماسيين قطريين أجروا اتصالًا مع "هيئة تحرير الشام"، أحد أبرز فصائل المعارضة السورية المسلحة.

وأشار المصدر في حديث لرويترز إلى أن الاتصال جرى أمس الإثنين، ومن المقرر إجراء اتصال آخر مع زعيم الجماعة محمد البشير اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن التركيز يتم على ضرورة أن تحافظ "هيئة تحرير الشام" وبقية الجماعات المسلحة على الهدوء وتحمي المؤسسات العامة في سوريا خلال الفترة الانتقالية.

وأشارت "رويترز" إلى أن الخارجية القطرية لم ترد على الفور على طلب التعليق على تلك المعلومات.

يذكر أن "هيئة تحرير الشام"، التي تأسست بنتيجة اتحاد عدد من الجماعات المسلحة، بما فيها "جبهة النصرة" السابقة، مدرجة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا والأمم المتحدة.

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