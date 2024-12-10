الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

رئيس مجلس الشعب السوري: القيادة السورية الجديدة لم تتواصل معنا حتى الآن ومستعدون للتعاون معها

المعارضة السورية
المعارضة السورية المسلحة، فيتو

أكد حمودة صباغ، رئيس مجلس الشعب السوري، أن القيادة السورية الجديدة لم تتواصل معه حتى الآن، لكنه أعرب عن استعداده لمد يد العون والتعاون، موضحًا أنه لمس من القيادة الجديدة جدية واضحة وحرصًا على اتباع الطرق القانونية لانتقال السلطة، مشددًا على أن مجلس الشعب، بصفته قائمًا على رأس عمله ومنتخبًا حتى هذه اللحظة، يمارس مهامه بكل مسؤولية.

 

تعاون مجلس الشعب السوري مع المعارضة المسلحة

سوريا، وأضاف صباغ، خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجلس الشعب السوري، برئيسه وأعضائه، مستعد للتعاون مع القيادة الجديدة، مؤكدًا: “نضع أنفسنا وإمكاناتنا في خدمة شعبنا العظيم وفي التعاون مع القيادة الجديدة، وعندما يُطلب منا أي أمر للتعاون، نحن جاهزون لذلك”.

 

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حل مجلس الشعب السوري 

وتابع صباغ: "في حال صدور أي قرار من القيادة الجديدة بدعوة المجلس للانعقاد أو بحل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة، فنحن مستعدون وممتثلون لهذه القرارات، كما نلمس جدية واضحة من القائمين على الإدارة الجديدة في تطبيق القانون وضمان الانتقال السلس للسلطة".
 

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