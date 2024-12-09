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خارج الحدود

الكرملين: قرار منح بشار الأسد وعائلته حق اللجوء صدر من بوتين شخصيا

بشار الأسد، فيتو
بشار الأسد، فيتو

 كشف الكرملين، اليوم الاثنين، أن قرار منح اللجوء للرئيس السوري  بشار الأسد،  إلى روسيا، صدر من قبل الرئيس فلاديمير بوتين شخصا.

وكانت وسائل إعلام روسية، نقلت فى وقت سابق، عن مصدر في الكرملين، أن الرئيس السوري بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو، وأن روسيا قدمت لهم حق اللجوء.

 

الكرملين يكشف رسميًا مكان الأسد وعائلته 

 وكان مصير الأسد غير معلوم حتى اللحظة، وقد ترددت شائعات عدة حول ذلك.

 فى ذات السياق، أعلنت  وزارة الخارجية الروسية، أنها تجري اتصالات بكافة فصائل المعارضة السورية، مؤكدة أن الرئيس بشار الأسد أصدر تعليماته بنقل السلطة بطريقة سلمية.

 

 وأكدت الخارجية الروسية في بيان، "دعمها لجهود إطلاق عملية سياسية شاملة وفقًا للقرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع".

 

القواعد العسكرية الروسية في سوريا في حالة تأهب قصوى

وذكرت أن "القواعد العسكرية الروسية في سوريا في حالة تأهب قصوى"، مؤكدة أنه "لا يوجد تهديد خطير لسلامتها".


وأشارت إلى، أن "الأسد قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضاته مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح"، منوهة أن "الأسد أصدر تعليماته بنقل السلطة بطريقة سلمية".

ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف إلى "نبذ العنف وحل قضايا الحكم بالوسائل السياسية"، لافتة إلى أنها "على اتصال بكافة فصائل المعارضة السورية".

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حلب سوريا روسيا نظام الاسد الرئيس السوري بشار الأسد بشار الأسد

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