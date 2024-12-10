مندوب سوريا بالأمم المتحدة: نمثل الشعب السوري وندعو منع إسرائيل من استغلال تغير السلطة

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، إن دمشق تدعو مجلس الأمن الدولي والأمين العام إلى منع إسرائيل من استغلال تغير السلطة بالبلاد.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة، مساء أمس الإثنين، تعليقًا على الهجمات الإسرائيلية، التي تتعرض لها سوريا، قائلًا: "بتعليمات من الحكومة الحالية، وجهت سوريا نداء إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تطالبهما بوقف العدوان الإسرائيلي".

وتابع: "البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة تواصل عملها كجزء من مؤسسات الدولة في البلاد ونحن نمثل مصالح الشعب السوري وسنواصل القيام بذلك".

وأردف: "نعمل مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الحاليين وننتظر حكومة جديدة".

وأفادت وسائل إعلام سورية، أن أحمد الشرع، قائد المعارضة السورية المسلحة، كلف محمد البشير، بتشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا.



وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، على اتصال مع المعارضة السورية المسلحة في دمشق.

واستولت فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة السورية دمشق، يوم أمس الأحد، وقال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه و18 وزيرًا آخرين قرروا البقاء في دمشق.



وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الإثنين، أن "إسرائيل دمرت سفنًا عسكرية في ميناء اللاذقية جنوب غرب سوريا".



وذكر الجيش الإسرائيلي أن "سلاح الجو هاجم اليوم أكثر من 150 هدفًا عسكريًا داخل الأراضي السورية، في إطار الجهود لتدمير الجيش السوري"، كما نفذت القوات الإسرائيلية توغلات برية داخل سوريا.

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