الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على والد زوجة بشار الأسد

بشار الأسد، فيتو
بشار الأسد، فيتو

أعلنت الولايات المتحدة أمس الإثنين فرض عقوبات على فواز الأخرس والد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إدراج فواز الأخرس على لائحة العقوبات بسبب "تقديمه دعما وتسهيلات لبشار الأسد في ما يتعلق بالمسائل المالية والتهرب من العقوبات".


وولد الأخرس في مدينة حمص في سبتمبر 1946، وهو يحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، بحسب قائمة وزارة الخزانة للأفراد الخاضعين للعقوبات.

وهو طبيب متخصص في أمراض القلب، ومارس الطب في لندن، حيث ولدت ابنته أسماء زوجة الرئيس الأسد.

وكان الأخرس الذي يقع عنوانه المسجل في منزل متواضع في غرب لندن، قد أدرج على لائحة عقوبات أمريكية عام 2020 إلى جانب أسماء وزوجته سحر وعدد من أفراد الأسرة الآخرين، حسبما ذكرت "فرانس برس".

 

الكرملين يكشف رسميا مكان الأسد وعائلته 

وكشف الكرملين، أمس أن قرار منح اللجوء للرئيس السوري  بشار الأسد،  إلى روسيا، صدر من قبل الرئيس فلاديمير بوتين شخصًا.

وكانت وسائل إعلام روسية، نقلت فى وقت سابق، عن مصدر في الكرملين، أن الرئيس السوري بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو، وأن روسيا قدمت لهم حق اللجوء.

 

وكان مصير الأسد غير معلوم حتى اللحظة، وقد ترددت شائعات عدة حول ذلك.

فى ذات السياق، أعلنت  وزارة الخارجية الروسية، أنها تجري اتصالات بكافة فصائل المعارضة السورية، مؤكدة أن الرئيس بشار الأسد أصدر تعليماته بنقل السلطة بطريقة سلمية.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان، "دعمها لجهود إطلاق عملية سياسية شاملة وفقًا للقرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع".

 

القواعد العسكرية الروسية في سوريا في حالة تأهب قصوى

وذكرت أن "القواعد العسكرية الروسية في سوريا في حالة تأهب قصوى"، مؤكدة أنه "لا يوجد تهديد خطير لسلامتها".


وأشارت إلى، أن "الأسد قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضاته مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح"، منوهة أن "الأسد أصدر تعليماته بنقل السلطة بطريقة سلمية".


ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف إلى "نبذ العنف وحل قضايا الحكم بالوسائل السياسية"، لافتة إلى أنها "على اتصال بكافة فصائل المعارضة السورية".

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فواز الأخرس والد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد وزارة الخزانة الأمريكية حمص أمراض القلب

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