المعمل الجنائي بفحص آثار حريق "صالون حلاقة" بالعجوزة

يواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة فحص حريق شب داخل صالون حلاقة بدائرة قسم شرطة العجوزة، للوقوف على أسباب الحريق، عقب انتهاء قوات الدفاع المدني من عمليات التبريد.

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل صالون حلاقة في العجوزة دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد اشتعال حريق داخل صالون حلاقة فى العجوزة، حيث انتقل على الفور سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النيران بكافة محتويات المحل وتفحمه، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

حريق بقصر نعمة بالمرج والحماية المدنية تسيطر عليه

وفي ذات السياق كانت قد نجحتِ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في السيطرة على حريق نشب في قصر نعمة بمنطقة المرج دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في قصر نعمة بمنطقة المرج وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء من الحماية المدنية في القاهرة.

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على حريق القصر وإخماده قبل امتداده دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن سبب اندلاع الحريق سيجارة مشتعلة نتج عنها اندلاع الحريق وتمت السيطرة عليه وإخماده.

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