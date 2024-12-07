السبت 07 ديسمبر 2024
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محافظات

لمناقشة أوجه التعاون، محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس المؤسسة الدولية للعلوم والابتكار

جانب من اللقاء، ڤيتو
جانب من اللقاء، ڤيتو

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، الدكتورة مي علام رئيس المؤسسة الدولية للعلوم والابتكار والتنمية المجتمعية المستدامة (ISISD) ورئيس مجموعة علمية بالمركز القومي للبحوث، بحضور عدد من مسئولي المؤسسة؛ وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك عقب المشاركة الفعالة للمؤسسة بمعرض الوادي الجديد الزراعي EGY AGRI الشهر الماضي.

حيثُ تضمن اللقاء مناقشة عددٍ من الحلول التكنولوجية لمعالجة ومقاومة سوسة النخيل الحمراء، بالإضافة لاستعداد المؤسسة للمشاركة في المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة بالوادي الجديد، وتوفير فسائل للأصناف الاقتصادية والأصناف عالية الجودة.

وأوضح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن اللقاء تناول المساهمة في مشروع إنتاج الحرير الطبيعي ضمن مبادرة المحافظة لإحياء وتوطين صناعة الحرير.

 

 من جانبه أكد الزملوط على تقديم الدعم الكامل للأفكار البنّاءة وكل ما يخدم خطط التنمية على أرض المحافظة.

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