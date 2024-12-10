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سياسة

لجنة الحريات بالمؤتمر العام السادس للصحفيين تنظم ندوة تحضيرية أخيرة عن قضايا النشر

المؤتمر العام السادس
المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، فيتو

تنظم لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر العام السادس، اليوم الثلاثاء،  ندوة نقاشية بمشاركة نقيب الصحفيين خالد البلشي، والأمين العام للمؤتمر الدكتور وحيد عبد المجيد.

لجنة حريات المؤتمر العام السادس للصحافة 

وتناقش الندوة مسودة أعدتها اللجنة لمشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية قي قضايا النشر والعلانية تحقيقًا للالتزامات الدستورية.

القيود التشريعية المفروضة على حرية  الصحفيين 

وتبحث الندوة أيضا في أبرز القيود التشريعية المفروضة على الحرية الشخصية للصحفيينوحرية ممارسة مهنة الصحافة، على ضوء التطورات القانونية والقضائية الأخيرة،

 

وتناقش الندوة أيضا مذكرة أعدتها اللجنة حول مشروع قانون العمل الجديد المتداول في مجلس النواب والحكومة حاليًّا، ضمن حملة "أجر عادل للصحفيين" التي أطلقتها النقابة مؤخرا.

ودعا محمد بصل، مقرر الحريات والتشريعاتبالمؤتمر، الزملاء الصحفيين للمشاركة في الندوة لوضع اللمسات الأخيرة على المخرجات الرئيسية المقدمة إلى المؤتمر العام.

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المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المؤتمر العام السادس للصحفيين نقابة الصحفيين

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