لجنة الحريات بالمؤتمر العام السادس للصحفيين تنظم ندوة تحضيرية أخيرة عن قضايا النشر

تنظم لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر العام السادس، اليوم الثلاثاء، ندوة نقاشية بمشاركة نقيب الصحفيين خالد البلشي، والأمين العام للمؤتمر الدكتور وحيد عبد المجيد.

لجنة حريات المؤتمر العام السادس للصحافة

وتناقش الندوة مسودة أعدتها اللجنة لمشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية قي قضايا النشر والعلانية تحقيقًا للالتزامات الدستورية.

القيود التشريعية المفروضة على حرية الصحفيين

وتبحث الندوة أيضا في أبرز القيود التشريعية المفروضة على الحرية الشخصية للصحفيينوحرية ممارسة مهنة الصحافة، على ضوء التطورات القانونية والقضائية الأخيرة،

وتناقش الندوة أيضا مذكرة أعدتها اللجنة حول مشروع قانون العمل الجديد المتداول في مجلس النواب والحكومة حاليًّا، ضمن حملة "أجر عادل للصحفيين" التي أطلقتها النقابة مؤخرا.

ودعا محمد بصل، مقرر الحريات والتشريعاتبالمؤتمر، الزملاء الصحفيين للمشاركة في الندوة لوضع اللمسات الأخيرة على المخرجات الرئيسية المقدمة إلى المؤتمر العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.