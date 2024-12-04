سكرتير عام نقابة الصحفيين يكشف آخر استعدادات المؤتمر العام السادس

أعلن الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، تفاصيل استعدادات النقابة لاستضافة المؤتمر العام السادس.

وأوضح أنه تم تخصيص أربع قاعات داخل مقر النقابة لاحتضان فعاليات المؤتمر، وهي: قاعة اجتماعات المجلس الرئيسية، القاعة المستديرة بالدور الثالث، قاعة طه حسين، وقاعة محمد حسنين هيكل.

استعدادات المؤتمر العام للصحفيين

وأشار إلى أن العمل جارٍ على تجهيز المسرح الرئيسي لاستقبال الزملاء والضيوف خلال حفلي الافتتاح والختام، حيث سيتم تزويده بشاشات عرض حديثة لتوفير تجربة مميزة للحضور.

المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

وخلال الأيام الماضية، وجهت النقابة الدعوة لأكثر من 350 شخصية بارزة للمشاركة في أعمال المؤتمر، شملت الدعوات رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الصحفيين، كبار الكُتّاب، رؤساء الجامعات، النقباء السابقين، رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف.

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