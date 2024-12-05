الخميس 05 ديسمبر 2024
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سياسة

نقيب الصحفيين يكشف محاور المؤتمر العام السادس للنقابة

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، فيتو

 كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين عن المحاور المطروحة على جدول أعمال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين والمقرر انعقاده في ١٤ و١٥ و١٦ ديسمبر الجاري.

 

الأوضاع الاقتصادية للصحفيين 

وأشار  نقيب الصحفيين إلى أن كل القضايا ستكون مطروحة على مائدة المؤتمر العام: قضايا الأوضاع الاقتصادية، وتشمل الأجور والبدل وأوضاع العمل وأزمات التعطل والصحف المغلقة واقتصاديات الصحافة وتطوير موارد النقابة، وموقفنا من قانون العمل وتحسين أوضاع المؤسسات وأزمات التوزيع والإدارة.


 قضايا الحريات والتشريعات 

 وأوضح البلشي أن قضايا الحريات والتشريعات أيضًا ضمن محاور المؤتمر، ومنها أزمة حرية الصحافة والصحفيين المحبوسين والقيود التشريعية على حركتنا ورؤيتنا لحرية الإصدار وحقنا في التنوع وممارسة مهنتنا بدون قيود ومشروعي قانون لحرية تداول المعلومات ومنع الحبس في قضايا النشر ومناقشة تعديلات على قوانين الصحافة والإعلام والصحافة وعلاقتها بحرية المجال العام.

 

أزمات مستقبل الصحافة 

وعن قضايا مستقبل الصحافة والمهنة في ظل التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، أكد أنها مطروحة على جدول المؤتمر وستناقش خلال الجلسات، ومنها وأزمات الصحافة الورقية والإلكترونية ورؤيتنا لتطوير قواعد مزاولة المهنة وبيئة العمل الصحفي وتطوير ميثاق الشرف المهني ولائحة القيد وتطوير التدريب وتطوير المحتوى الصحفي بين الحرية والمسئولية.

وأختتم حديثه قائلا: طابور القضايا طويل، لكن يبقى حضوركم هو الأهم لصياغة رسالة قوية وكتابة برنامج للمستقبل ورسم طريق للتغيير من أجل صحافة تحتمي بالتنوع صحافة قادرة على التعبير وصحفيون متحررون من القيود السياسية والاقتصادية، صحافة تحتمي بالناس وتدافع عن مصالحهم.

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