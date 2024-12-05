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سياسة

البلشي في دعوته للمؤتمر العام للصحفيين: فرصة لوضع تصورات عملية لتحسين أوضاع المهنة

نقيب الصحفيين ورئيس
نقيب الصحفيين ورئيس تحرير الأهرام، فيتو

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين،  يهدف إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الصحافة، ووضع تصورات عملية لتحسين أوضاع المهنة، مشيرًا إلى أن التحضيرات للمؤتمر بدأت منذ شهر أبريل الماضي.

استبيان عن أوضاع الصحافة 

وشدد خلال زيارته لمؤسسة الأهرام ضمن جولته التي تأتي في إطار حملة "طرق الأبواب"، أهمية حث الصحفيين على المشاركة في المؤتمر العام السادس للنقابة على أهمية التعاطي مع  استبيان  الذي أطلقته الأمانة العامة للمؤتمر للمساهمة في ترتيب الأولويات، ورسم خريطة واضحة تعكس واقع المهنة.

رابط الاستبيان:https://forms.gle/gAK86my3TYuEqcP66

 

المشاركة في المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين 

وأوضح  «البلشي»،  أهمية مشاركة كافة الصحفيين في المؤتمر، لما يمثله من فرصة لطرح هموم المهنة وإيجاد حلول جماعية بمشاركة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى الوجود  العربي والدولي لأعمال المؤتمر، والذي يعزز الحوار ويضع قضايا المهنة على أجندة النقاش العالمي.

وأشار  نقيب الصحفيين إلى أن كل المؤتمرات السابقة تركت بصمة على أوضاع المهنة، وبالتفاوض المستمر يمكن تحقيق المزيد من المكاسب".

موعد المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين 

وينعقد المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، حيث يتناول قوانين حرية تداول المعلومات وإلغاء الحبس في قضايا النشر، إلى جانب التركيز على استدامة الصحافة في ظل التحديات الراهنة، وتحسين أوضاع الأجور وآليات دعم موارد النقابة.

 

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