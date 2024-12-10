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اقتصاد

40.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول  بالبورصة خلال جلسة الإثنين نحو 40.2 مليار جنيه  في حين بلغت كمية التداول نحو 1.645 مليون ورقة منفذة على 121 ألف عملية.

 

 وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.047 مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 12.89% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 87.11 % خلال الجلسة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

انخفضت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

 

مؤشر إيجي إكس 30

وهبط  مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 31005 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 38383 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 13625 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 8533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11742 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3209 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع.  وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي  "إيجي إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 31060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 38448 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13651 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 11800 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

 

مؤشر إيجي إكس 30

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 30839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 38149 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13555 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 8559 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11746 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3192 نقطة.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام  تعاملات الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

 

مؤشر إيجي إكس 30

وقفز "مؤشر إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 38119 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13552. 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 8497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 11669 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3179 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

ارتفعت معظم  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، 3 ديسمبر 2024، جلسة منتصف الأسبوع.  واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30 "

وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 "بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 30628 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 37827 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13460 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8460 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11603 نقاط، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة.

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