الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ياسمين رئيس تكشف عن عادة سلبية عانت منها وتسببت لها بآلام ومشكلات بالدماغ

الفنانة ياسمين رئيس،
الفنانة ياسمين رئيس، فيتو

قالت الفنانة ياسمين رئيس: إن شخصية لقاء في مسلسل رقم سري، تشبهني كثيرا لا سيما في العند والعصبية"، لافتة إلى أنها كانت شخصية عصبية للغاية في الماضي، حتى تعرضت لمشكلات وآلام في الدماغ وقتها تخلت عن تلك العادة السلبية.

معاناة ياسمين رئيس من العصبية 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، بقناة “دي ام سي”:"أنا بطلت عصبية لأني تعبت وحسيت إن جسمي هيتأثر بشكل سلبي، في إحدي المرات حصل لي حاجة في دماغي بسبب العصبية والضغط فقررت إني أتحلى بالبرود".

مرض والدة ياسمين رئيس

وتابعت: ياسمين رئيس:"خلال فترة الكورونا كانت أمي مريضة وهذا أثر عليا بطريقة معينة وكنت عصبية للغاية، فتعلمت درس إني أحط اعصابي في تلاجة وجهازي العصبي دلوقتي ميستحملش العصبية".

صدقي صخر عن ياسمين رئيس: ميزتها "كلامها دبش"

ياسمين رئيس تمازح فتاة صغيرة في كواليس "الفستان الأبيض" (فيديو)

واستكملت:"زمان لو كنت أشوف حد بيضايق آخر كنت أتعصب، وفي حقيقة الأمر عنفوان الشباب كان بيخليني دايما عايزة إن كل حاجة تتعدل بس العصبية بتاعتي عمرها ما نالت من إبني".

شخصية ياسمين رئيس في مسلسل رقم سري

وتابعت:"شخصيتي في مسلسل رقم سري2024، معقدة ومركبة، وكنت خايفة أعمل 30 حلقة برة الموسم الرمضاني، ولكن العمل لما يكون حلو وجذاب بيعطي دعم ومساندة، أنا في الأول مكنتش متوقعة النجاح وكنت قلقانة بس لما الحلقات بدأت تتعرض فرحت وكنت مستمتعة بدوري، وأحس مشاهدي وأنا اتحلى بالبرود وأقوم باستفزاز الاَخر". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين رئيس الفنانة ياسمين رئيس والدة ياسمين رئيس ابن ياسمين رئيس برنامج صاحبة السعادة إسعاد يونس

مواد متعلقة

صدقي صخر عن ياسمين رئيس: ميزتها "كلامها دبش"

ياسمين رئيس تمازح فتاة صغيرة في كواليس "الفستان الأبيض" (فيديو)

ياسمين رئيس تهدي فستان زفافها الأبيض لإحدى الفتيات لتشاركها فرحة العمر

الأكثر قراءة

قبل جلسة الغد، عمر زهران عن حقيبة المسروقات: هدية من شاليمار شربتلي والدفاع يفجر مفاجأة

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين وست هام وولفرهامبتون في الشوط الأول

نجيب ساويرس يكشف السعر العادل للدولار ويقدم للحكومة روشتة لدعم الاقتصاد (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، موعد مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة

خبير اقتصادي يوضح أسباب كسر الدولار حاجز الـ50 جنيها

المعارضة السورية تعلن افتتاح مركز تسوية لعناصر نظام الأسد

سيجارة كانت هتدمر استراحة للزعيم ناصر، حريق بقصر نعمة بالمرج والحماية المدنية تسيطر عليه

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

منوعات

المزيد

انتشال حطام طائرة بعد عام على اختفائها في إسكتلندا

"روس كوسموس" تكشف موعد تشغيل المنظومة الروسية لأقمار الإنترنت

تقرير: كمية المياه في التربة انخفضت 77.6 % من الأراضي منذ التسعينيات

تثبيت تليسكوب لمراقبة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في تشيلي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الاثنين في السوق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الإثنين 09-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

دعاء وتحذير.. رسائل هامة من الأزهر للشعب السوري بعد سقوط بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (2 – 3)

تفسير حلم الجوع في المنام وعلاقته بتحسين الحالة النفسية والمادية

ما حكم صلاة المرأة بالحذاء؟ عضو بـ"العالمي للفتوى" تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية