ياسمين رئيس تكشف عن عادة سلبية عانت منها وتسببت لها بآلام ومشكلات بالدماغ

قالت الفنانة ياسمين رئيس: إن شخصية لقاء في مسلسل رقم سري، تشبهني كثيرا لا سيما في العند والعصبية"، لافتة إلى أنها كانت شخصية عصبية للغاية في الماضي، حتى تعرضت لمشكلات وآلام في الدماغ وقتها تخلت عن تلك العادة السلبية.

معاناة ياسمين رئيس من العصبية

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، بقناة “دي ام سي”:"أنا بطلت عصبية لأني تعبت وحسيت إن جسمي هيتأثر بشكل سلبي، في إحدي المرات حصل لي حاجة في دماغي بسبب العصبية والضغط فقررت إني أتحلى بالبرود".

مرض والدة ياسمين رئيس

وتابعت: ياسمين رئيس:"خلال فترة الكورونا كانت أمي مريضة وهذا أثر عليا بطريقة معينة وكنت عصبية للغاية، فتعلمت درس إني أحط اعصابي في تلاجة وجهازي العصبي دلوقتي ميستحملش العصبية".

واستكملت:"زمان لو كنت أشوف حد بيضايق آخر كنت أتعصب، وفي حقيقة الأمر عنفوان الشباب كان بيخليني دايما عايزة إن كل حاجة تتعدل بس العصبية بتاعتي عمرها ما نالت من إبني".

شخصية ياسمين رئيس في مسلسل رقم سري

وتابعت:"شخصيتي في مسلسل رقم سري2024، معقدة ومركبة، وكنت خايفة أعمل 30 حلقة برة الموسم الرمضاني، ولكن العمل لما يكون حلو وجذاب بيعطي دعم ومساندة، أنا في الأول مكنتش متوقعة النجاح وكنت قلقانة بس لما الحلقات بدأت تتعرض فرحت وكنت مستمتعة بدوري، وأحس مشاهدي وأنا اتحلى بالبرود وأقوم باستفزاز الاَخر".

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