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ثقافة وفنون

ياسمين رئيس تمازح فتاة صغيرة في كواليس "الفستان الأبيض" (فيديو)

ياسمين رئيس، فيتو
ياسمين رئيس، فيتو

 ظهرت ياسمين رئيس في فيديو وهي تضحك مع فتاة صغيرة وتمازحها أثناء تصوير إحدى مشاهد فيلمها الفستان الأبيض في شوارع القاهرة، حيث تعرفت الصغيرة على ياسمين وهي في ملابس شخصية وردة ودار بينهما حديث ودي وعبرت الفتاة عن حبها لياسمين، وقالت حينما سُألت “حبيتيها؟” ردت الفتاة “جدًا جدًا”.

ونشرت ياسمين الفيديو عبر حسابها على تيك توك مرفق بتعليق “أنا بموت في الناس اللي أنا بصاحبهم ❤️ #وردة  #ياسمين_رئيس  #الفستان_الأبيض”.

@yasminraeisofficial انا بموت في الناس اللي انا بصاحبهم ❤️ #وردة #ياسمين_رئيس #الفستان_الأبيض ♬ original sound - yasminraeis

فيلم الفستان الأبيض

 يعرض فيلم الفستان الأبيض حاليًا في السينمات بمصر والدول العربية، وذلك بعد عرضه في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، كما من المنتظر أن يعرض في مهرجان البحر الأحمر يوم ٧ و٨ ديسمبر.

ويذكر أن ياسمين رئيس قد أطلقت حملة للتبرع بفساتين الزفاف من خلال نشرها  فيديو مؤثر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت فيه عن الذكريات الجميلة التي يحملها فستان زفافها الأبيض، والذي كان شاهدًا على أسعد لحظات حياتها، وأعلنت ياسمين عن قرارها بإهداء فستانها لإحدى الفتيات لتعيش به فرحة يوم زفافها.

وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر.

وفيلم الفستان الأبيض بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي ويشاركه في الإنتاج شركة زا بلانت ستوديوز وياسمين رئيس.

 

مسلسل رقم سري

ويعرض في الوقت الحالي لـ ياسمين رئيس، مسلسل رقم سري وهومن بطولة صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات الإلكترونية.

 

فيلم الهنا اللي أنا فيه

وفي سياق آخر، تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم الهنا اللي أنا فيه يوم ١٨ ديسمبر، والتي تجسد فيه شخصية إيمان، والعمل من بطولة ياسمين رئيس، كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد الكردي، أحمد بدوي، جابي خوري.

وقد نافست ياسمين رئيس بفيلم أنا لحبيبي في دور العرض المصرية والعربية وحصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى في الدورة ٧٢ من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، كما حققت ياسمين نجاح كبير في دور شهرزاد في مسلسل جودر في رمضان.

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