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رياضة

طرابزون سبور يفوز على غازي عنتاب 2/4 في الدوري التركي بمشاركة تريزيجيه

تريزيجيه، فيتو
تريزيجيه، فيتو

حقق فريق طرابزون سبور بمشاركة محمود تريزيجيه، الفوز على ضيفه غازي عنتاب بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت على ملعب شينول جونيش ستاديوم، مساء اليوم الأحد، في الجولة 34 من الدوري التركي.

سجل أهداف طرابزون سبور، باول أونواتشو هاتريك في الدقائق 50 و66 و68، إينيس بردهي في الدقيقة 65.

بينما سجل هدفي غازي عنتاب، ديان سوريسكو في الدقيقة 12، دينيس دراجوس في الدقيقة 21.

مشاركة تريزيجيه في الشوط الثاني 

وتواجد النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء فريقه طرابزون سبور في مواجهة غازي عنتاب، اليوم الأحد، ولكنه شارك في الدقيقة 46 من الشوط الثاني.

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وعاد تربزيجيه مؤخرا من إصابة قد تعرض لها في أوتار الركبة اليسرى، غاب على إثرها عن مواجهة فاتح قرا جمرك في كأس تركيا.

تشكيل طرابزون سبور ضد غازي عنتاب 

تريزيجيه ضمن أسرع 3 لاعبين في العالم 

تواجد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر وطرابزون سبور التركي ضمن قائمة أسرع 3 لاعبين في العالم لعام 2024 بحسب صحيفة الصباح التركية.

وجاء النجم المصري خلف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وكايل ووكر لاعب مانشستر سيتي، وجاء الترتيب كالتالي:"

1- كيليان مبابي  السرعة: 38 كم
2- كايل ووكر السرعة: 37.8 كم
3- محمود تريزيجيه السرعة: 37.5 كم

 

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