بسبب فريق إسرائيلي، نقل مباراة بشكتاش التركي في الدوري الأوروبي إلى المجر

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، نقل مباراة بشكتاش التركي المقبلة في الدوري الأوروبي من تركيا إلى المجر.

بشكتاش يواجه مكابي الصهيوني

وكان من المقرر أن يواجه مكابي نظيره بشكتاش التركي في إسطنبول، لكن السلطات التركية قررت عدم استضافة المباراة، وفقا لبيان أصدره يويفا.

وتقرر أن يقام اللقاء يوم 28 نوفمبر في مدينة ديبريتشن الواقعة على بعد حوالي 235 كيلومترا شرق العاصمة المجرية بودابست، على أن تلعب من دون جمهور، بقرار من السلطات المجرية.

أزمة الجمهور الصهيوني في هولندا

ووقعت يوم الخميس هجمات ضد جماهير مكابي بعد مواجهة أياكس أمستردام، وأسفرت الأحداث عن اعتقال 62 شخصا.

وأكدت الشرطة الهولندية أن جماهير الكيان الصهيوني قامت بأعمال شغب وتصرفات استفزازية، حيث أحرقوا العلم الفلسطيني بخلاف أفعال أخرى.